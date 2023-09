El dueño de la red social X (anteriormente Twitter), Elon Musk, sugirió aplicar una pequeña cuota mensual a sus usuarios, para así combatir los bots generadores de contenido.

¿Qué pasará con X?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversó con Elon Musk en un foro difundido por X y le planteó el problema del antisemitismo en Internet, y cómo su red social puede prevenir que utilicen bots para amplificar estos discursos.

Ante esto, el magnate le respondió que su empresa se puede orientar a imponer “una pequeña cuota mensual por el uso del sistema… Es la única forma que se me ocurre para combatir vastos ejércitos de bots”.

Además, explicó que hacer funcionar un bot cuesta una fracción de céntimo, por lo que si alguien tiene que pagar unos pocos dólares por tener un perfil, el costo efectivo de usar un robot de contenido se vuelve muy alto.

El empresario también detalló que cada vez que un usuario cree un ‘bot’, no podrá hacerlo con el mismo método de pago, si no que necesitaría uno nuevo. No obstante, todavía no se sabe cuánto costaría exactamente mantener una cuenta de X activa, ya que solo ha incidido en que será “una cantidad muy pequeña de dinero”.

¿Qué son los bots?

Un bot es un programa que se usa en redes sociales para generar mensajes automáticamente . De esta manera, a partir de cuentas y perfiles estos programas publican contenido permanente de cualquier tipo de un tema específico.

Los bots pueden tuitear, retuitear, marcar como “me gusta”, seguir, dejar de seguir, o enviar mensajes directos a otros usuarios de la red.

Cabe destacar que los bots generan más del 20% del contenido que se consume en Twitter (X).