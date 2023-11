El Ministerio de Salud confirmó mediante un comunicado que este domingo 12 de noviembre se registró el primer fallecido del año en la Región Metropolitana por el virus Hanta. Se trata de un hombre de 34 años que había comenzado con síntomas el pasado 6 de noviembre y seis días después perdió la vida.

¿Qué dijo el Gobierno respecto al fallecido por el virus Hanta?

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana explicó que el hombre de iniciales J.C.U.M era oriundo de la comuna de El Monte y que luego de presentar síntomas el 6 de noviembre, fue hospitalizado el día 10 del mes.

El hombre ingresó al servicio de urgencia del Hospital de Talagante “por complicación de la sintomatología” y lamentablemente falleció al día siguiente. El seremi de Salud Gonzalo Soto lamentó la muerte y señaló: “envío nuestro abrazo solidario para la familia y sus cercanos”.

Por ratones: Así se contagió el hombre fallecido por Hanta

Desde la Seremi de Salud Metropolitana explicaron que el hombre fallecido, un par de días anteriores a enfermarse, había realizado trabajos de limpieza en un techo que tenía “abundante excremento de ratón”. Ante ello se le realizó un examen por Hanta y dio positivo.

Cabe recordar que, según el Departamento de Salud de Nueva York, el virus Hanta se contagia en humanos al inhalar partículas microscópicas de la orina o del material fecal de roedores que contienen el virus, que principalmente en Chile se trata de los ratones de cola larga, por lo que no hay un contagio entre personas.

Igualmente, las infecciones humanas por hantavirus son poco frecuentes y solo se diagnostican entre 40 y 60 casos en todo Chile al año, sin embargo, tiene una alta tasa de mortalidad, ya que entre un 30% a 40% de los casos fallece, según informa la Clínica Alemana. Tampoco hay un tratamiento específico para esta patología.

Las recomendaciones del Ministerio de Salud para prevenir el Hanta

En Chile muchos contagios se dan en personas que acampan en recintos de altas temperaturas en los que puede haber ratones de cola larga que padecen la enfermedad. Ante ello, el Seremi de Salud de la RM realizó las siguientes recomendaciones para evitar que a la población le dé Hanta:

Ventilar durante 30 minutos antes de ingresar a lugares que estuvieron cerrados por mucho tiempo.

antes de ingresar a lugares que estuvieron cerrados por mucho tiempo. Desratizar y sellar orificios en casas y bodegas para que no entren roedores.

para que no entren roedores. No entrar a lugares como bodegas y casas que han estado cerradas por mucho tiempo.

por mucho tiempo. Para limpiar lugares que han estado cerrados por mucho tiempo se debe usar guantes y mascarillas, además de rociar superficies y pisos con cloro .

. Mantener contenedores de basura tapados permanentemente.

permanentemente. No comer frutos silvestres sin lavar.

En caso de acampar también es recomendable no dejar comida en el suelo y no tapada, no dejar la carpa abierta, no dejar recipientes abiertos que se puedan contaminar por los ratones, tomar agua potable o hervirla y no dejar basura cerca.

¿Qué síntomas provoca el virus Hanta?

Generalmente cuando una persona tiene Hanta presenta los siguientes síntomas según informa la Clínica Las Condes:

Fiebre

Escalofríos

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Náuseas

Vómitos

Dolor abdominal

Diarrea

Decaimiento

Todos ellos en general son los síntomas de una gripe común, aunque sin congestión nasal, por lo que si estuviste en algún lugar de riesgo debes hacerte el examen. También puede ocurrir, aunque con menos frecuencia, que una persona tenga respiración agitada, dolor articular, tos y sudoración.

Ya en la fase cardiopulmonar en la que hay mayor gravedad, hay tos brusca e intensa, dificultad para respirar y disminución de la presión arterial. Los casos más graves llevan a una insuficiencia respiratoria severa y, finalmente, a la muerte.