Durante estas últimas semanas las temperaturas han aumentado con intensidad en el país, sobre todo en Santiago. Finalmente parece ser que la primavera llegó para quedarse, lo que también ha traído una sorpresiva plaga de polillas.

Años anteriores ya habíamos vivido este fenómeno en Chile, sin embargo, ver a estos insectos en octubre no es tan habitual. Por ello, es que este año 2023 ha llamado la atención la alta presencia de las polillas, que si bien son inofensivas, muchas veces resultan molestas.

¿Cómo evitar que las polillas entren a tu hogar?

Las polillas generalmente se sienten atraídas por la luz, por lo que la principal recomendación es que cierres las ventanas cuando prendas alguna ampolleta en tu casa .

Ahora bien, cerrar las ventanas y puertas en verano no es una opción viable por el calor, es por ello que puedes mantenerlas abiertas pero cerrar cortinas, así podrás ventilar y luchar con las altas temperaturas y a la vez evitar el ingreso de polillas.

Otra buena opción es colocar algún mosquitero en la ventana para evitar que entren. Con este podrás evadir el calor, pero evitar que estos insectos se metan en tu habitación.

Si no te molestan las polillas en tu casa, pero no quieres que se acerquen a tu ropa, tendrás que guardarla en cajas o bolsas herméticas. Asimismo, para evitar que se acerquen a la comida, puedes guardar los alimentos en frascos. También debes aspirar la despensa con regularidad y sobre todo no dejar nada abierto.

“Para evitar la presencia de las polillas de la ropa, es imprescindible guardar las prendas una vez que estén limpias: si presentan manchas de sudor o restos de comida, se incrementa la probabilidad de un ataque de polillas. Además es necesario barrer el suelo y limpiar cajones y estantes con frecuencia para quitar pelos e hilos que puedan haberse desprendido”, comentan desde la Fundación Rey Ardid.

Los trucos para evitar que las polillas entren si tienes ventanas abiertas

También existen algunas otras alternativas que podrían provocar que las polillas definitivamente no quieran entrar a tu casa. Las recomendaciones del portal myanimals.com indican lo siguiente:

Usar productos naturales. Puedes colgar en las ventanas o armarios cáscaras de limón, bolsitas de flores de lavanda, clavo de olor, palos de cedro o cualquiera que tenga un olor fuerte.

Puedes colgar en las ventanas o armarios cáscaras de limón, bolsitas de flores de lavanda, clavo de olor, palos de cedro o cualquiera que tenga un olor fuerte. Utilizar naftalina y alcanfor. Estos también evitan la presencia de insectos, puedes ponerlos en los bolsillos de los abrigos y en pliegues de la ropa doblada. Es una receta de hace muchos años.

Estos también evitan la presencia de insectos, puedes ponerlos en los bolsillos de los abrigos y en pliegues de la ropa doblada. Es una receta de hace muchos años. Rociar con vinagre las paredes y techos de armarios : Seguro evitas las polillas, aunque quizás no te guste el olor.

: Seguro evitas las polillas, aunque quizás no te guste el olor. Usar aerosoles insecticidas. Puedes usar los que no manchan y no dañan la salud.

¿Por qué hay tantas polillas en Santiago y cuánto viven?

La plaga de polillas en Santiago tiene relación directa con el clima. El fin de las lluvias y el aumento del calor y la humedad es una señal para que los insectos empiecen a salir de sus refugios y así poder alimentarse y reproducirse. Además estas son principalmente nocturnas y vuelan guiándose por la Luna, según National Geographic.

Sin embargo, pese a que pueden resultar molestas, son completamente inofensivas y además son muy importantes para el planeta. Son parte del eslabón alimenticio y son polinizadores en la naturaleza. Además, viven poco tiempo, ya que según la especie pueden sobrevivir entre 3 a 15 días las hembras y hasta 30 días los machos, según informa PennState Extension.

Por todas estas razones, es que no debes matar a las polillas, aunque puedes usar los trucos antes mencionados para evitar que entren a tu hogar. También puedes intentar espantarlas de tu casa, pero procurando no hacerles daño.