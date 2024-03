¿Te preguntas cómo renovar la Junaeb? La Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), también conocida como tarjeta Junaeb, es un monto en dinero destinado a jóvenes que estudian en la educación superior.

Corresponde a una transferencia mensual depositada en una tarjeta electrónica de canje (física o virtual) que puede ser utilizada en la compra de alimentos.

¿Cómo renovar la Junaeb?

La beca BAES no requiere postulación, ya que se entrega automáticamente a quienes cumplen con los requisitos. Si eres alumno de segundo año o superior y has sido beneficiario de la beca anteriormente, no debes hacer nada para renovar la Junaeb, puesto que la asignación es automática.

Cabe destacar que la entrega depende cada año de la disponibilidad presupuestaria de Junaeb y se determina mediante la obtención de beneficios de arancel entregados exclusivamente a los estudiantes categorizados entre el 1er y 3er quintil de ingreso socioeconómico, es decir los estudiantes más vulnerables.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos para mantener el beneficio son:

Haber terminado el año inmediatamente anterior en calidad de becado o suspendido.

Contar con matrícula vigente en una institución de educación superior.

en una institución de educación superior. Obtener el beneficio de arancel o crédito para el correspondiente período académico.

Cada institución de educación superior deberá informar la nómina de estudiantes que se encuentran matriculados y que no hayan incurrido en causal de pérdida de la beca.

Mientras que los requisitos para nuevos beneficiarios son estar entre el 1er y 3er quintil, y tener Gratuidad, CAE o alguno de los siguientes beneficios:

Beca Bicentenario

Beca Juan Gómez Millas

Beca de Excelencia Académica

Beca Puntaje Prueba de Acceso a la Educación Superior (ex PDT y ex PSU)

Beca Hijos de Profesionales de la Educación

Beca Nuevo Milenio

Beca Excelencia Técnica

Beca Vocación de Profesor

Beca Articulación

Fondo Solidario de Crédito Universitario

¿Cuál es el saldo de la tarjeta?

El saldo a partir de marzo es de $45 mil mensuales.