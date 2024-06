El Registro Social de Hogares es un sistema de información clave a la hora de determinar quiénes deben o no recibir ayudas estatales, en función de su nivel de vulnerabilidad socioeconómica.

Este registro cuenta con 7 tramos, siendo el tramo 1 (del 0 al 40%) el más vulnerable y principal beneficiario de ayudas sociales como el recientemente anunciado Subsidio Eléctrico.

¿Cómo puedo pertenecer al 40% del Registro Social? Requisito clave del Subsidio Eléctrico

El subsidio de la luz anunciado recientemente por las autoridades de Gobierno beneficiará a más de 3 millones de personas que cumplan excluyentemente un requisito clave, sean parte del Registro Social y no superen el tramo del 40%, es decir, formen parte del tramo 1.

Para cumplir este requisito las personas deben crear o actualizar su registro en el sitio registrosocial.gob.cl c on su Clave Única y completar todos los detalles que ahí te soliciten, como el número de integrantes por hogar, suma de ingresos totales, además de otras características como edades, si hay o no discapacidad o dependencia alguna, entre otros detalles.

¡Ojo! Que no todas las personas que accedan al Registro Social formarán parte del primer tramo, sino que deben cumplir ciertas características e ingresos para formar parte del primer tramo.

El propio sitio señala que los factores utilizados para determinar la calificación socioeconómica son:

Suma de ingresos laborales, de pensión y de capital de todos los integrantes del hogar. En caso de ser estudiantes que además trabajen (hasta los 24 años), se considera solo la parte del ingreso que excede los dos sueldos mínimos. Número de integrantes del hogar. Características de los integrantes del hogar: edad, discapacidad o dependencia. Evaluación de bienes y servicios a los que accede o posee un hogar y que permiten inferir su nivel socioeconómico al ser contrastado con el ingreso real percibido por el hogar.

Información extraída de registrosocial.gob.cl.

¿Qué beneficio son para el 40% del Registro Social de Hogares?

Son muchos los beneficios que hay para el 40% del Registro Social de Hogares, ya que a los beneficios excluyentes, se suman otros bonos y ayudas para porcentajes superiores como del 60%, 70% y hasta el 90%.

Algunos de los beneficios son:

Ser parte del 40% te permite acceder a diferentes beneficios. (Foto: Registro Social de Hogares)

¿A qué tramo del Registro Social de Hogares perteneces?

Si cuentas con Cartola en el Registro Social de Hogares (RSH) te invitamos a conocer a que tramo de los 7 perteneces, los cuales se ordenan desde los grupos más vulnerables hasta los menos vulnerables (mayores ingresos).

Estos datos se actualizan de manera constante, por lo tanto, si no revisaste en el último tiempo tu “ficha social”, te invitamos a ingresar al sitio registrosocial.gob.cl y posteriormente hacer clic en la opción “ir a mi registro”.