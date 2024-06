Para alegría de muchos, este jueves 20 de junio es feriado en Chile, correspondiente al Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Por ello, cierto sector laboral no trabajará.

Pero al no ser un feriado irrenunciable, esto no obliga a cerrar el comercio como sí ocurre en dichos días, donde malls y algunos supermercados o cines no abren por ley.

En esta nota de Rednews puedes conocer el resto de los feriados que hay en el año y cuáles de ellos son irrenunciables.

¿A qué hora cierran los malls hoy en feriado jueves 20 de junio?

Al no ser un feriado irrenunciable, el comercio este jueves 20 de junio no sufrirá mayormente modificaciones, por lo que se mantendrán los horarios de los malls en el país.

El detalle de esto es el siguiente: