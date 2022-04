El Ministerio de Salud (Minsal) durante las últimas 24 horas ha registrado 3.057 casos nuevos de Covid-19 y con una postividad a nivel nacional del 4,66% , manteniéndose considerablemente más bajas las cifras, ya que se analiza un descenso de 1.091 casos menos que el domingo anterior.

Y para seguir combatiendo la pandemia del Covid-19, el Minsal hace pocas semanas anunció modificaciones en la estrategia sanitaria del Plan Paso a Paso que ahora tomará el nombre de "Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso", el que consiste en tres fases entre las que la población avanzará o retrocederá de acuerdo a la situación sanitaria y junto con ello, se implementará el uso no obligatorio de la mascarilla. Esta implementación se comenzará a hacer efectiva a partir del próximo jueves 14 de abril.

Es importante destacar que el Pase de Movilidad seguirá estando vigente, por lo que las personas deberán completar sus esquemas de vacunación establecidos por el Minsal para que su documento no sea bloqueado como les pasó a muchas personas el pasado 1 de abril.

Y siguiendo la linea del plan de vacunación, recientemente el Colegio Médico pidió fortalecer el llamado para que los rezagados reciban su vacuna para seguir evitando la propagación del virus y existe la posibilidad de que las autoridades sanitarias implementen una Quinta Dosis.

Si deseas conocer más información acerca de los dichos de las autoridades acerca de la Quinta Dosis, a continuación te contamos todos los detalles.

Quinta Dosis: Subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado "Es algo que se está evaluando"

Como mencionamos anteriomente, el Minsal se encuentra evaluando la posibilidad de que la población sea inoculada con una Quinta Dosis para combatir la pandemia del Covid-19, esto debido a las nuevas variantes que se han presentado como la XE, que se encuentra generando preocupación a nivel mundial.

Bajo este contexto, se formó una polémica luego de que se viralizará un mail que indicaba una dosis adicional y las autoridades sanitarias tuvieron que salir a desmentir la información a través de su cuenta de Twitter.

Posteriormente, el Subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado se refirió respecto a la implementación de una Quinta Dosis para la población chilena asegurando que es algo que no se encuentra confirmado “Es algo que se está evaluando con todos los equipos técnicos del CAVEI que es el Consejo Asesor de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, también con la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica con la cual estamos analizando como se ha ido comportando la protección de las personas que han recibido una Cuarta Dosis”.

Por otro lado, el Presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, también se refirió al respecto señalando que antes de una Quinta Dosis, es importante enfocarse en que las personas rezagadas que aún no completan su esquema de vacunación “Pero más importante, es ver cómo lograr que un porcentaje de la población que aún no ha completado su esquema de vacunación, lo haga. Sobre todo en los grupos de los niños más pequeños entre 3 a 5 años que todavía hay un grupo muy grande que no se ha vacunado”.