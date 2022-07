MOP por escasez hídrica: no se puede "solamente depender de las lluvias a estas alturas"

El Ministro de Obras Públicas (MOP), Juan Carlos García, descartó que los sistemas frontales de este invierno sean suficientes para paliar el déficit estructural de agua y la crisis hídrica; y apuntó a avanzar hacia medidas que vayan más allá de esperar las precipitaciones invernales. “Como país tenemos que no solamente depender de las lluvias a estas alturas, sino tomar otro tipo de medidas, que estamos implementando como Gobierno”, señaló.

Respecto a ello, el titular del MOP comentó que se está trabajando con una metodología que permita medir la cantidad de nieve que se acumule durante el invierno para tener claridad sobre los recursos hídricos con los que se cuenten en la temporada veraniega.

“Lo más importante es la cantidad de nieve acumulada, la cantidad de nieve es el reservorio de agua que tenemos para los meses de verano, incluso hasta para los meses de abril y mayo. Esa medición nosotros la realizamos con la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas en el mes de agosto y la informamos en septiembre. En función de la cantidad de metros de nieve acumulada, sobre todo en la zona central de Chile, la región Metropolitana, de Coquimbo, de Valparaíso, podemos hacer una proyección de si está superada o no la crisis o si tenemos agua suficiente para pasar los meses de verano”, explicó García.

Al ser consultado sobre las medidas para enfrentar la crisis hídrica, el secretario de Estado señaló que depende del estado hídrico de la localidad, ya que “cada región del país tiene una realidad diferente”.

“Hay regiones donde un embalse puede ser una muy buena solución como en otras que no hay suficiente agua, la desalinización también es una buena solución. En algunas regiones tenemos que impulsar embalses pequeños, laterales, para fomentar la agricultura, en otros tenemos que seguir fomentando también el uso de aguas subterráneas”, apuntó el ministro.

Además de ello, García señaló que desde el ministerio se encuentran impulsando una serie de medidas, como la creación de un Consejo de Cuencas, iniciativa que actualmente se trabaja entre el MOP junto al Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Maisa Rojas, y el Comité de Transición Justa.

“El agua que tenemos en una cuenca, desde la cordillera al mar, debe ser administrada descentralizadamente con todos los actores involucrados y cuidando algo que no se menciona, que es mantener un flujo de agua para el cuidado del medio ambiente. Si no cuidamos a las comunidades, si no vamos descentralizando también la decisión, difícilmente vamos a poder enfrentar de buena manera y con soluciones nuevas la realidad en la que nos encontramos hoy día”, indicó García.

¿Habrá racionamiento en verano?

Este 2022 se hizo presente el fantasma de racionamiento de agua y aunque ha habido importantes sistemas frontales, recién en septiembre se tendrá un balance que permita realizar una proyección sobre el uso del agua y un potencial racionamiento.

Ante la situación, el ministro comentó que se están desarrollando obras en conjunto a las autoridades regionales y sanitarias para la optimización de agua. “Si tenemos que enfrentar una situación de ese tipo, la podamos enfrentar de manera ordenada y segura, y con la debida información para la población”, sostuvo.

“Tenemos especial atención a las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de Coquimbo, hoy día son las más expuestas por la escasez hídrica y la cantidad de población que tienen”, explicó el ministro, agregando que “eso no quita que estemos prestando atención a todo lo que sucede en el país, en la zona centro, centro norte y centro sur, pero esas ciudades hoy día tienen una mayor vulnerabilidad que el resto”, resaltó García.