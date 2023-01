El Fiscal Nacional pidió la renuncia de todos los jefes de unidad especializada, sin embargo, una reconocida jefa de unidad, no ha renunciado.

La reconocida fiscal que no deja su cargo pese a que Fiscal Nacional le pidió el cargo

Luego de su arribo como Fiscal Nacional, Ángel Valencia, dio el primer golpe de timón y pidió la renuncia a todos los funcionarios directivos y jefes de unidades especializadas, para impulsar modificaciones en el Ministerio Público. Sin embargo, dos jefaturas aún no renuncian y una de ellas es Marta Herrera.

Al igual que Valencia, Herrera también fue candidata a Fiscal Nacional y estuvo presente en la quina inicial de candidatos entre los que debía escoger el Presidente Gabriel Boric. El mandatario propuso el nombre de la jefa de Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica en segunda opción, sin embargo, Herrera no pudo conseguir el apoyo en el Senado y terminó siendo rechazada. Así, el Presidente finalmente decantó por Valencia.

Tras su rechazo, Herrera apuntó directamente los dardos contra Valencia y una reunión que sostuvo con personeros de la UDI. El propio Valencia reconoció la cita, aunque descartó que la cita tuviera carácter político: “el 14 de diciembre pasado hubo una comida de los profesores de la Universidad San Sebastián, en la casa del decano, para celebrar la certificación por los seis años de la carrera de Derecho y el fin de año académico”, sostuvo. El decano de la Facultad mencionada es Andrés Chadwick, ex ministro del Interior del Presidente Piñera.

En su llegada al Ministerio Público, Valencia pidió la renuncia de todos los jefes de unidad especial. Para ello, la directora subrogante, Sandra Díaz, se reunió telemáticamente con varios jefes de unidad. Tras el encuentro, dos jefaturas no han presentado su renuncia: la jefa de Unidad de DDHH, Violencia de Género y Delitos Sexuales, Yamy Ortiz; y Herrera a quien, en términos estrictos, no se le ha solicitado la renuncia, por no participar en la reunión, ya que se encontraba con permiso administrativo.

Según lo establece la Ley, en los cargos de exclusiva confianza, "la terminación del contrato de trabajo se hará efectiva por medio de la petición de renuncia que formulará el fiscal nacional, según corresponda". Lo cual no ha sucedido formalmente con Herrera.