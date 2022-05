Aries (marzo 21 - abril 20)

Enfoca tu energía en asuntos laborales. Últimamente has dejado de lado lo profesional y debes retomar el nivel que tenías hasta no muy poco. Haz un poco de esfuerzo, puede que estés cansado, pero valdrá la pena.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Llevas unas semanas muy aceleradas y ya es momento de tomarte las cosas con calma. Si nadie te está apurando, no seas tú mismo quien te pone presión.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será un día agotador y en un comienzo sentirás que no valdrá la pena, pero deberás mantenerte firme porque los frutos se verán de a poco. No decaigas y mantén las esperanzas.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Llevas un tiempo lamentando la pérdida de una persona muy especial luego de ciertos desencuentros. Pero así como la gente se va, también llegan personas nuevas que aportarán mucho a tu vida. No te enfoque tanto en el pasado y vive en el presente.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Una persona a la que quieres mucho hará algo que te decepcionará mucho. Tienes que mantenerte firme y no ceder tan fácilmente, sobre todo si saliste herido en el camino. A veces el daño es tan grande y las disculpas no son suficientes. Tienes que hacerte valer.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Será un día lleno de actividades, pero serán tan llenadoras para tu espíritu, que no sentirás cansancio físico. Aprovecha esta buena racha para proyectarte hacia el futuro, toma el impulso sin miedo.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Tus días de mala suerte están llegando a su fin, pero debes poner de tu parte. Deja la negatividad de un lado, porque no trae nada bueno, solo mayor presión. Ve con calma y toma el control.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Hoy sacarás fuerzas para defenderte de una situación injusta. No dejes que te pasen a llevar, sobre todo si no hiciste nada mal. Intentarán desequilibrarte, pero no lo lograrán.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Será un día de mucha inspiración, aumentarán tus ganas de salir, hacer cosas y armar panoramas. Deja volar tu creatividad e imaginación, deja que tomen el control. Verás un cambio positivo en muchos aspectos.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Recibirás una sorpresa muy grata en el ámbito romántico0. Un gesto muy particular te cambiará el día para bien. Déjate querer y no tengas miedo a demostrar lo que sientes. Es momento de que te permitas ser feliz.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Llevas un tiempo estancado, abrumado y sientes que todo es monótono. Intenta salir de la rutina, no dejes que el día a día te consuma, busca actividades que te cambien el chip. Solo tienes que dar el primer paso.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hay una persona que no tiene muy buenas intenciones. Parece querer lo mejor para ti y tu familia, pero detrás hay un gran sentimiento de envidia. Debes tener cuidado, porque no todos son lo que parecen.