Aries (marzo 21-abril 20)

La sinceridad es algo positivo, pero puede a veces llevarte a que los demás se sientan un poco agredidos por que le digas lo que piensas tan a as claras. Modera tus opiniones o al menos exponlas con tranquilidad y palabras que no sea demasiado duras.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Te afectará bastante lo que le sucede a una persona a la que quieres y que de alguna manera pasa por un momento delicado. Quizá no puedas ayudarle en el problema en sí, pero al menos tu apoyo y tu cariño sí los vas a poder hacer llegar hasta él o ella.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hay mucha sensatez y un remanso de tranquilidad con la pareja ahora. Esa estabilidad te ha costado bastante ya que tiendes a estar en una dualidad constante entre lo que tienes y lo que deseas y eso te provoca insatisfacción. Pero vives un momento dulce.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Si ya has regresado de tus vacaciones, no caigas de nuevo en alterarte con temas, sobre todo domésticos, que quedaron pendientes. No lo vas a solucionar de un plumazo. Además, se pueden presentar algunos inconvenientes con vecinos o inquilinos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tendrás energía positiva para hablar hoy con una persona con la que no te entiendes demasiado bien y que en ocasiones te supone un problema el trato con ella. Pero piensa que os une una buena causa, como ayudar a los demás, y que eso es lo que importa.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

iensa en darte un descanso mental y dejar todos los asuntos de trabajo aparcados y más si aún no has podido tomarte vacaciones o han quedado temas pendientes a tu vuelta. Si haces algo de ejercicio, despejarás la mente también.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Quizá te excedes con tus responsabilidades familiares, no cargues con todas ellas y te satures de obligaciones que tampoco son estrictamente necesarias muchas veces y en las que te dejas llevar por una excesiva complacencia. Debes defender tu espacio.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tus silencios serán hoy muy elocuentes y no hará falta que digas nada más ante alguien que te lanza una indirecta que quizá pretende una reacción airada por tu parte. Tu inteligencia te servirá de escudo en esta ocasión. Utilízala con prudencia.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Una pequeña sorpresa, un pequeño detalle, te ayudará a olvidar los malos ratos y vendrá de alguien cercano que se preocupa por tu bienestar y que te tiene afecto, Agradece este detalle como se merece, ya que te va ayudar a sentir algo hermoso.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy todo se recompone de tal manera que sale a tu gusto y te sales con la tuya en un tema al que habías dado muchas vueltas, pero que finalmente tenías muy claro que deseabas. Te sentirás feliz con el logro y con la vista puesta en tu futuro.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No te empeñes en ver amenazada de alguna manera tu felicidad o una relación que ya lleva un tiempo por algunos signos que puede que no sean verdad y que lo más probable es que tengan poco que ver con la realidad. No te conviene fabular tanto.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tu mayor deseo ahora mismo es poner paz y arreglar ciertos asuntos que salpican a algún miembro de la familia y que están alterando todo a tu alrededor. Es cierto que tienes una responsabilidad, pero también que pueden estar aprovechándose de ti.