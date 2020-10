Científicos chilenos aseguran que gatos pueden contraer coronavirus 

¿Los animales pueden contagiarse de Covid-19? Esta es la gran pregunta que pone en jaque a miles de científicos en todo el mundo. Sobre todo tras el caso que surgió en marzo pasado en Bélgica donde las autoridades sanitarias alertaron que un gato contrajo el virus a través de su dueño.

Lo mismo ocurrió meses después con unos felinos en Nueva York, sin embargo, muchos pusieron en duda esta noticia por falta de evidencia científica. Es por esto que un grupo de investigadores chilenos se dedicó a observar el comportamiento del SARS-CoV-2 en estos animales domésticos.

Especialistas de la Universidad de Chile realizaron un estudio durante varios meses que determinó que efectivamente los gatos pueden contraer de coronavirus mediante sus dueños.

El Laboratorio de Virología Animal de Favet de la Universidad de Chile, en conjunto con el Laboratorio de Virología Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, analizó una muestra de 17 gatos y 10 perros cuyos dueños dieron positivo a la enfermedad.

"Como académicos de la Universidad de Chile tenemos la responsabilidad de dar respuesta a las problemáticas sanitarias y esta era una de ellas, afortunadamente lo pudimos abordar", destacó señaló Víctor Neira, líder del estudio.

No obstante, este resultado aún no es definitivo, pues es algo que se debe seguir estudiando ya que aún no hay certeza de que sea un patrón que se repita en todos los casos.

“No existe ninguna evidencia que indique que los gatos tengan un rol en la pandemia del SARS-CoV-2. Sí se debe seguir estudiando estos casos, pero no es razón para generar una alarma y descuidar el bienestar de nuestras mascotas", añadió el doctor sobre la preocupación que podría generar este hallazgo.

En esta línea, Patricio Retamal, académico e investigador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Favet, insiste que no hay evidencia suficiente sobre el rol de las mascotas respecto a la expansión del virus.

"No se puede descartar que un contacto cercano con mascotas infectadas signifique riesgo para las personas. Es posible, pero toda la evidencia internacional existente hasta el momento, indica que la infección de las personas siempre ha sido por transmisión desde otras personas, y que los animales siempre se han infectado desde sus dueños", destacó.