Durante las últimas horas se dio a conocer que diversos smartphones ya no serán compatibles con la aplicación de mensajería WhatsApp, esto debido a que por sus actualizaciones de software: Android superior a 4.1 y IOS 10 en adelante, los que no cuenten con esos sistemas no tendrán disponible la app.

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp y cuándo?

La medida comenzará a regir desde el 31 de mayo de 2022.

A continuación te dejamos la lista completa de teléfonos:

iPhone (Apple):

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

Huawei:

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend D2

LG:

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

ZTE:

ZTE V956 – UMi X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Otros: