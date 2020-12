Día de los inocentes | Conoce por qué se celebra el 28 de diciembre y qué es lo que realmente se conmemora

El 28 de diciembre es el día de los Santos Inocentes y es un clásico a nivel mundial. Mentiras y bromas son un habitué en este particular día donde no hay que bajar la guardia para no caer en la trampa de aquellos que intentan pasar un buen rato a costa de los distraídos.



Pero, ¿de dónde nace el día de los inocentes?



La respuesta a esta interrogante no solo suele ser desconocida, sino también, inesperada. La tradición responde a un origen cristiano. Esto luego de que Herodes (Rey de Judea) ordenara asesinar a todos los niños menores de dos años al enterarse de que había nacido el Mesías. Esta acción fue motivada porque Herodes tenía miedo de perder el poder.

Así las cosas el Día de los Santos Inocentes es en conmemoración por todos los niños inocentes que tuvieron que conocer la muerte a propósito de que Herodes vio puesto en jaque la perpetuidad de su poder.

Eso sí, con el pasar del tiempo la conmemoración ha ido perdiendo esos tintes de tragedia, para darle el paso a una temática más lúdica.

De acuerdo a un artículo publicado por la BBC en 2015, en otros países existe el Día de los inocentes en otras partes del mundo, pero celebrado en una fecha diferente. Según el medio internacional, en Estados Unidos, por ejemplo existe el April’s Fools Day (El día de los tontos de abril)

La teoría de por qué se celebra en días distintos responde a que cuando se adecuó el calendario gregoriano (sistema que opera hasta hoy) se movió el año nuevo desde fines de marzo al 1 de enero. Sin embargo, no todos se enteraron de la modificación.