Durante esta semana se realizará un corte de agua programado por Aguas Andinas en 8 comunas de Santiago debido a trabajos en la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago, lo que afectará a los capitalinos durante 15 horas.

Conoce a continuación cuándo es el corte de agua y a qué comunas afectará esta medida.

¿Cuándo es el corte de agua en Santiago?

El corte de agua programado por Aguas Andinas en Santiago se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de octubre desde las 15:00 horas hasta las 06:00 horas de la mañana del jueves 13 de octubre.

Este corte se realizará con el fin de facilitar las obras de construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago, la que abarcará siete comunas de la capital.

¿En qué comunas se realizará el corte de agua?

Las comunas de Santiago que se verán afectadas con el corte de agua durante este miércoles serán las siguientes: Santiago, Lo Prado, Estación Central, Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Cerro Navia y Quinta Normal.

Puedes revisar en la siguiente imagen los perímetros en donde se realizará el corte de agua:

De igual forma, según lo informado por Aguas Andinas se contarán con 96 puntos de abastecimiento para que los afectados que necesiten agua durante estas horas puedan abastecerse sin necesidad de realizar pagos extras por bidones de agua, puedes conocer los puntos de abastecimiento en las distintas comunas de Santiago que se verán afectadas AQUÍ.

Recuerda que los diferentes centros, instituciones o comercios que se encuentren en el perímetro en el cual se realizará el corte del suministro no podrán funcionar una vez que se produzca el corte a partir de las 15:00 horas, ya que no pueden operar correctamente si no tienen agua.