Este 24 de octubre se publicaron los resultados del periodo principal de postulaciones para la Admisión Escolar 2023 (SAE), el cual se dio entre el 10 de agosto hasta el 7 de septiembre. Este periodo se extenderá hasta el 28 de octubre y permite a los apoderados conocer si es que sus hijos fueron admitidos en alguna de sus preferencias o si es que forman parte de la lista de espera de estos.

Puedes revisar los resultados AQUÍ con tu RUN o IPA y contraseña, el sistema te dará la información sobre los resultados de cada niño.

¿Cuáles son las fechas claves del proceso de Admisión Escolar 2023?

Posteriormente a la publicación de los resultados el 9 y 10 de noviembrese dará el resultado de las listas de espera del primer proceso. Es importante mencionar que en caso de rechazar las asignaciones se deberá postular nuevamente en el periodo complementario de postulación.

Desde el 22 al 29 de noviembre se realizará el periodo complementario de postulación que está dirigido a aquellos apoderados que rechazaron la asignación del primer proceso o que no postularon durante el periodo principal de postulación, el resultado de este periodo se dará el 13 de diciembre.

El periodo de matrícula en los establecimientos se dará desde el 14 al 27 de diciembre, tanto para los nuevos estudiantes como para aquellos que continúan en el mismo establecimiento.

Finalmente entre el 28 y 30 de diciembre se dará el periodo de regularización exclusiva para repitentes, esto para permitir la regularización de los estudiantes admitidos por sistema que repitieron de nivel y buscan una vacante en el nivel previo al que postularon.

Es importante mencionar que en caso de no ser seleccionado en ningún establecimiento por falta de cupos se tendrá asegurado el cupo en el establecimiento actual en el que se encuentre el alumno, en caso de no contar con un establecimiento previo o que el establecimiento actual no cuente con continuidad se activaran las listas de espera, en caso de que estás no corran se puede postular nuevamente en el periodo complementario, en el caso de nuevamente no salir seleccionado el Mineduc sugerirá el establecimiento gratuito más cercano al domicilio registrado que cuente con vacantes disponibles.