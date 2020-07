Crianza Protegida: Los beneficios de la ley que asegura el postnatal de emergencia

Este jueves fue promulgada la ley del proyecto Crianza Protegida que establece el esperado postnatal de emergencia, permitiendo a los padres poder cuidar a sus hijos durante el estado de emergencia por el coronavirus.

[VIVO] Pdte @SebastianPinera Promulga Ley #CrianzaProtegida que beneficiará a 850mil personas https://t.co/mIeMOUmumy — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) July 23, 2020

Con esta ley quienes se encuentren con postnatal parental podrán ampliar su licencia médica en hasta tres meses.

Esto se hará a través de una licencia preventiva que durará 30 días y se podrá prorrogar hasta dos veces más. El subsidio de esta licencia será pagado por Fonasa o la isapre con un equivalente al monto obtenido por el permiso de postnatal parental.

Beneficios del proyecto Crianza Protegida

1.- Se establece una licencia médica preventiva parental para quienes hayan hecho uso del permiso postnatal parental y que se haya terminado desde el 18 de marzo y hasta el término del estado de catástrofe.



2.- La licencia será por treinta días y se podrá renovar en dos ocasiones. Además se extiende el fuero.

3.- Quienes sean padres, madres y cuidadores de menores nacidos desde 2013 en adelante y que estén afiliados al Seguro de Cesantía, podrán pedir de manera unilateral la suspensión del contrato por motivos de cuidado y acceder a las prestaciones de la Ley de Protección al Empleo.

El proyecto generó unanimidad en el Congreso.

4.- Esta solicitud es voluntaria e innegable por parte del empleador. Esta opción estará vigente, mientras el establecimiento educacional donde asiste el menor permanezca cerrado por decisión de la autoridad por COVID 19.

5.- Los padres que sean trabajadores de casa particular también tendrán acceso a los beneficios de esta ley.



6.- Esta ley es compatible con el Ingreso Familiar de Emergencia, así como también con otros beneficios económicos.



7.- Quienes no suspendan el contrato, y no puedan asistir al lugar de trabajo debido a que no tienen más opciones para el cuidado del menor, esa inasistencia no podrá invocarse como causal de terminación del contrato mientras sea comunicada y acreditada al empleador.