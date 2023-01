Cámara vota acusación constitucional contra ex ministra Ríos ¿Se aprueba o rechaza?

Este miércoles, desde las 25:00 horas se discutirá la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, en la Cámara de Diputadas y Diputados. Durante la jornada de ayer martes, la Comisión Revisora rechazó la acusación y envió un informe negativo a la Sala, con el sorpresivo voto en contra del diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno.

La comisión rechazó el libelo con dos votos en contra, de Moreno y Carolina Tello (PC), dos a favor, Álvaro Cárter (Ind - UDI) y Henry Leal (UDI) y una abstención, Luis Malla (PL), quien se encontraba con licencia médica y por ello no pudo votar.

El voto en contra del parlamentario Republicano le colocó la incertidumbre a la acusación, donde se prevé un posible descuelgue tanto del movimiento ultra derechista como desde la Democracia Cristiana (DC), lo cual haría caer el texto acusatorio.

Moreno argumentó su voto en comisión explicando que la acusación se fundamenta en los indultos, de los cuales, la ex secretaria de Estado no habría tenido responsabilidad, ya que el otorgamiento del beneficio es facultad exclusiva del Presidente de la República. "No seremos cómplices de la decisión que ha tomado el Presidente de la República de exponer a la exministra Ríos a la ejecución política a modo de chivo expiatorio", señaló tras la votación.

En tanto, desde la bancada republicana, adelantaron que las palabras del parlamentario servirán como referencia para analizar el voto, aunque solo se decidirá tras escuchar la defensa de la exministra.

Cabe recordar que la exministra Ríos fue acusada constitucionalmente, apuntando a la “responsabilidad constitucional” en el otorgamiento de 13 indultos presidenciales y por la “falta de control jerárquico” en la entrega de beneficios penitenciarios a ciertos presos de la macrozona sur.