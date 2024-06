La Roja no podrá contar con una de sus figuras en este amistoso.

¿Por qué no juega Darío Osorio en el partido de hoy entre Chile y Paraguay?

Chile tendrá un importante duelo amistoso ante Paraguay, donde Ricardo Gareca prepara al equipo que jugará la Copa América. Claro que el DT no podrá contar en esta prueba con Darío Osorio, una de sus principales figuras. Conoce el motivo que lo dejó fuera.

El jugador formado en Universidad de Chileviene de una gran temporada. En su primer año con la camiseta del Midtjylland fue campeón de la liga de Dinamarca y teniendo buena participación. El zurdo disputó 24 partidos y anotó 8 goles en su campaña de debut en el fútbol europeo, por lo cual muchos lo apuntan como la gran promesa de La Roja en los próximos años y la Copa América será el lugar para demostrarlo.

¿Por qué Darío Osorio no juega ante Paraguay?

El zurdo sufrió una rotura fibrilar en su pierna izquierda en el cierre de temporada con el Midtjylland. De acuerdo Ricardo Gareca, el jugador ya está buenas condiciones, pero decidió no incluirlo en el duelo ante Paraguay y así privilegiar que llegue en perfecto estado a la Copa América.

“Es muy alta la valoración de Darío Osorio, porque está triunfando en un fútbol difícil, con una dinámica complicada, con un idioma complicado y en un fútbol que es un salto en general para otras ligas más importantes“, declaró Ricardo Gareca en la última conferencia de prensa.

Las otras bajas de Chile

Osorio no es el único jugar con el que Chile no contará ante Paraguay. Guillermo Maripán y Paulo Díaz vienen con molestias, por lo que tampoco dirán presente contra la Albirroja. La situación de ambos es preocupante e incluso, fue llamado Benjamín Kuscevic en caso de que no se recuperen y tengan que ser bajas para la Copa América.

El amistoso de La Roja será este martes 11 de junio a las 20:00 horas, el cual marcará el regreso de Chile al Estadio Nacional luego de casi cuatro años. Además, será el último amistoso antes de la Copa América, donde debutan el 21 de junio ante Perú.