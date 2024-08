Las Eliminatorias están a la vuelta de la esquina para Chile. La Roja tendrá dos duelos claves ante Argentina y Bolivia, en los cuales no estará Claudio Bravo. El capitán de la selección se quedará fuera de la convocatoria y acá te contamos la razón.

Ricardo Gareca ya trabaja en la planificación de los siguientes compromisos de La Roja. El camino a la siguiente Copa del Mundo está cuesta arriba, ya que Chile está en el 8° lugar con 5 puntos. Necesita quedar al menos en el 6° puesto para ir de manera directa o en el 7° para ir en búsqueda del repechaje. Ante la Albiceleste y la Verde la obligación es sumar, aunque el Tigre no contará con su arquero estelar.

¿Por qué Claudio Bravo no estará en las Eliminatorias?

De acuerdo a lo informado por DirecTV, el hecho de que el arquero todavía no encuentre club hizo que Gareca tomara la decisión de no convocarlo. Tras finalizar contrato con Real Betis, el formado en Colo Colo no ha firmado por ningún equipo. Esta situación le quita ritmo competitivo, ya que no es lo mismo entrenar en solitario que hacerlo junto a un plantel. Incluso podría retirarse.

Con este panorama, todo apunta a que el titular para los duelos contra Argentina y Bolivia será Gabriel Arias. El meta de Racing ya fue elegido por el Tigre para reemplazar a Bravo cuando no pudo estar ante Canadá en la Copa América y respondió dejando su valla en cero. El segundo arquero sería Brayan Cortés, mientras que el cupo de tercero no está del todo claro.

¿Cuándo juega Chile vs Argentina y Bolivia por las Eliminatorias?

Jueves 5 de septiembre

20:00 horas: Argentina vs Chile – estadio por confirmar (probablemente sea el Monumental de River, en Buenos Aires).

Martes 10 de septiembre