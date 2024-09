Pedro Carcuro no se aguantó la rabia tras la derrota de la Roja frente a Bolivia.

La Roja vivió una de las tardes más amargas del último tiempo y perdió con Bolivia en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde sigue penúltima y cada vez más lejos del sueño de la Copa del Mundo. El equipo nacional fue un espanto y solo encontró el gol cuando Carlos Lampe se lesionó.

Ricardo Gareca no quiso catalogar la derrota como “vergonzosa”, pero las críticas le cayeron igual. Pedro Carcuro, por ejemplo, hizo un largo descargo en redes sociales y apuntó que la caída frente a Bolivia fue uno de los peores partidos de Chile en décadas.

“Qué noche más horrorosa del Nacional, una de las peores que me ha tocado vivir. Me recuerdo de aquella eliminación para el Mundial 2002, cuando cambiamos tres entrenadores, partió Don Nelson, siguió Pedro García y luego Jorge Garcés, últimos con 12 puntos, se está repitiendo el mismo camino”, dijo.

“Me demoré unos minutos para grabar esto con mi celular. Lo había tomado en caliente y me llenaba la garganta de garabatos, pero quise esperar porque en ese momento me dijeron ‘ojo que puede pasar algo en el camarín de Chile’, pero al parecer nada ocurrió después de la catástrofe”, añadió.

"Una de las peores noches que he vivido", dijo Carcuro sobre la derrota de la Roja

Pedro Carculo y los culpables del desastre de Chile

Siguiendo con sus descargos, Pedro Carcuro apuntó que “todo sigue igual o peor, porque Chile está en el fondo de la tabla con Perú, en una situación donde está tomando el pañuelo blanco para despedirse y decir chao al Mundial norteamericano del 2026”.

“Frente a Bolivia fue un partido penoso, paupérrimo, incalificable; no hubo respuesta individual, no hubo liderazgo dentro de la cancha para empujar al equipo y no hubo colectivo. Esto es culpa de todos, de los que estuvieron dentro y fuera de la cancha”, disparó.

