Marcelino Núñez salió lesionado del partido que la Roja perdió ante Uruguay en la primera fecha de las Eliminatorias 2026. El esguince de tobillo que sufrió en el mítico estadio Centenario lo marginó del segundo duelo de la ruta al Mundial, pues no pudo jugar ante Colombia.

De hecho, desde el duelo ante la Celeste que el volante de 23 años no aparece en cancha. El Norwich City no ha podido siquiera tenerlo en la convocatoria para los cuatro duelos que disputó desde aquella jornada FIFA. Tres fueron por la Championship y uno por la Copa de la Liga.

Por eso mismo, que Eduardo Berizzo haya considerado al oriundo de Colina en la lista de jugadores del extranjero resulta extraño. Al menos así lo manifestó Osvaldo Hurtado en una conversación con RedGol. “Son cosas que no se entienden. Si en Inglaterra dicen que tiene para rato y va nominado, quizá tenemos mayores recursos médicos acá que allá”, ironizó el Arica.

“Cada maestro con su librito”, añadió Hurtado, quien no está conforme con el trabajo del Toto al mando del Equipo de Todos. Otro que conversó sobre la nómina de Marcelino Núñez fue Raúl Toro, quien también atendió el llamado de RedGol.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. !Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!

Marcelino Núñez citado a la Roja: “No puedes llamar a un jugador lesionado que no ha hecho nada”

Marcelino Núñez fue uno de los convocados de la Roja que milita en el fútbol extranjero. Pese a todas las complicaciones con el esguince de tobillo que lo tiene sin jugar desde la derrota en Uruguay, Berizzo lo incluyó en la lista. Un despropósito para más de alguno.

“Me gusta mucho como jugador, pero desde que se lesionó en la selección que está en recuperación. No puedes llamar un jugador lesionado, que no ha hecho nada. Viene saliendo de una lesión. No va a rendir”, sentenció Raúl Toro en la conversación que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

Además de sus problemas físicos, el volante surgido de las inferiores de Universidad Católica ha sumado muy pocos minutos en plenitud de condiciones: registra apenas 25′ en cancha en los ocho partidos que ha disputado el Norwich City en la segunda categoría del fútbol de Inglaterra.

¿Cuántos partidos tiene Marcelino Núñez en la selección chilena?

Marcelino Núñez registra 18 partidos Clase A por la Roja: anotó tres goles.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja por las Eliminatorias 2026?

Los próximos partidos de la Rojaen el camino al Mundial 2026 son el jueves 12 de octubre, cuando recibirá a Perú en el estadio Monumental a las 21 horas. Y el martes 17, cuando visitará a Venezuela en Maturín desde las 18 horas, siempre según el horario de Chile continental.