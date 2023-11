Mentor de Claudio Bravo golpea la mesa: el gol de Ecuador no es culpa de Brayan Cortés

Julio Rodríguez, el entrenador de arqueros y mentor de Claudio Bravo, analizó el gol recibido por Brayan Cortés y la selección chilena en la derrota contra Ecuador en Quito, por 1-0 en la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026.

Muchos responsabilizaron del tanto al arquero de los registros de Colo Colo, pero en conversación con Paulo Flores y RedGol, el experto opina lo contrario.

El gol llegó a los 20 minutos: Kendry Páez disparó un zurdazo cruzado desde fuera del área, rasante, y Cortés fue abajo manoteando el balón. El rebote quedó por el centro a la altura del punto penal y Ángel Mena apareció solo para mandarla adentro.

“Yo no creo que el gol sea culpa de él, porque fue un tiro rápido, muy fuerte y a gran velocidad. Él no alcanza prácticamente a pensar que la va a desviar hacia el costado. Es una reacción normal de un arquero. Y buena reacción, pero el tiro iba muy fuerte y no alcanza a direccionar el rebote”, dijo Rodríguez.

Nada de culpa

Hulk agrega que “para mala suerte de él justo apareció Mena. ¿Responsabilidad de la defensa? No en ese momento puntual. Sí poca reacción antes porque el rival llegó muy solo a rematar. Ahí ya no había nada que hacer”.

“Además, en altitud el balón con menos oxígeno tiene más velocidad. Y Brayan tuvo una tapada buenísima, no fue igual, pero de más cerca, la que saca abajo al córner. Fue buenísima. Esa normalmente es gol”, complementa el preparador de arqueros.

Julio Rodríguez sentencia que “si es por el gol que le hacen, pienso que no es responsabilidad de él. Cortés ahí hizo lo que pudo, fue muy rápido todo”.

Ahora La Roja deberá esperar hasta marzo, donde debería jugar dos amistosos, con Nicolás Córdova como interino u otro nuevo entrenador. ¿Volverá Claudio Bravo a la selección? Por ahora nadie lo sabe, pero lo cierto es que Julio Rodríguez exime de culpas a Brayan Cortés por el gol ecuatoriano.

¿Cómo está Chile en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas?

Tras la sexta fecha de eliminatorias, Chile marcha octavo con 5 puntos, abriendo la pequeña zona de eliminados de la Conmebol al Mundial 2026.

1.- Argentina 15

2.- Uruguay 13

3.- Colombia 12

4.- Venezuela 9

5.- Ecuador 8

6.- Brasil 7

7.- Paraguay 5

8.- Chile 5

9.- Bolivia 3

10.- Perú 2