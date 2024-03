Ricardo Gareca entregó su primera nómina de la selección chilena, la que provocó muchas especulaciones por dejar afuera a jugadores emblemáticos como Gary Medel, Arturo Vidal y Ben Brereton. Además incluyó a Claudio Bravo y Eduardo Vargas, de pocos minutos en los últimos meses.

El King Vidal habló sobre este asunto en su canal de Twitch, entendiendo al menos por qué él no fue llamado y dándole el respaldo al Tigre Gareca para llevar a cabo su proceso.

“Yo no soy el entrenador, ja, ja. Pero la nómina está bien, lleva a todos los que necesita para estos partidos”, manifestó sobre los amistosos que se jugarán ante Albania y Francia, el 22 y 26 de marzo.

Agregó además que no empiecen a revolverle el gallinero a Gareca, pidiendo y sacando nombres. “Está bien, hay que dejar tranquilo al entrenador, eligió a los jugadores que creen que son los mejores para estos dos partidos y listo”, sostuvo.

Ausencia de Vidal de la Roja

Arturo Vidal aseguró que no estar convocado en esta fecha FIFA es algo normal, debido a que no ha podido ponerse a punto físicamente desde su arribo a Colo Colo.

“Yo estoy recién volviendo, ahora jugaré este partido con la U. Yo estoy tranquilo, preocupado de los partidos del domingo y miércoles, que son muy importantes”, comentó sobre la ausencia en la lista de Gareca.

Finalizó manifestando que su intención no será criticar la lista fe Gareca. “Yo no hablo cuando estoy adentro de la selección de los que no están, menos hablaré cuando estoy afuera”, finalizó.

Vidal se prepara para ser titular en el mediocampo de Colo Colo en el Superclásico, que enfrentará a los albos con la Universidad de Chile este domingo a las 18 horas.