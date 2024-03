Ricardo Gareca sorprendió a todos luego de revelar los nombres de su primera nómina al mando de la selección chilena. El Tigre concretó varios retornos de históricos y uno de ellos ha dado mucho que hablar.

Se trata de Eduardo Vargas, pilar del ataque de la Generación Dorada y quien había quedado al margen del proceso de Eduardo Berizzo. Turboman no lo está pasando bien en el Atlético Mineiro, pero el Tigre buscará la manera de recuperarlo para los próximos desafíos.

El retorno del artillero no dejó a nadie indiferente, especialmente a quienes formaron parte de los años más gloriosos de Chile. Jorge Valdivia sacó la voz al respecto y aplaudió la decisión de Ricardo Gareca de traerlo de vuelta.

Jorge Valdivia pone sus fichas en el renacer de Eduardo Vargas en Chile

Jorge Valdivia apareció en las pantallas de ESPN para analizar la nómina de Ricardo Gareca en la selección chilena. El mago señaló que “no me sorprendió nada y me encantó la nómina. No me sorprende porque Gareca fue muy claro, es positivo que un entrenador se siente frente a la prensa y responda las dudas sobre por qué este sí y este no”.

De ello, este detalle dejó más que satisfecho al ex10 de la Roja, ya que cambia por completo lo que aplicaron los anteriores técnicos. “Antes era una lista y era. Y si preguntaban, se enojaban. Me parece perfecto”.

“Todos los entrenadores tienen un gusto, una manera de encarar ciertos partidos. Él fue claro en que esto es para estos dos partidos. Podemos deducir si uno estará en las nóminas de Copa América y eliminatorias…”, complementó.

Tras ello, Jorge Valdivia entró de lleno en el retorno de Eduardo Vargas. “Creo que el regreso de Vargas le hace bien a la selección, es un jugador que tenemos que recuperar más allá de las caras del Pato”, ironozó.

De hecho, para el Mago, Ricardo Gareca tiene un gusto especial por Turboman. “Se tiene que recuperar, no juega 90 minutos hace tiempo pero hay que traerlo para verlo, porque la selección no es un equipo de amigos. A él le encanta Vargas. Le gusta mucho, está clarísimo”.

Jorge Valdivia deja un aviso sobre los defensas de Ricardo Gareca en la Roja

Pero el regreso de Eduardo Vargas no fue lo único que tocó Jorge Valdivia. El Mago también mostró su sorpresa por la aparición de Igor Lichnovsky, dejando un aviso. “Gustos más o gustos menos, es una nómina que está planteada y pensada para estos dos partidos”.

“Me sorprendió Igor Lichnovsky, que viene bien en un gran en México. Es el que podría señalar”, dijo antes de su advertencia. “Ojo con Gareca, que tiene una tendencia por los centrales muy altos”, cerró.

¿Te gusta el regreso de Eduardo Vargas a la selección chilena? ¿Te gusta el regreso de Eduardo Vargas a la selección chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Eduardo Vargas esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Eduardo Vargas ha logrado disputar apenas dos partidos oficiales con el Atlético Mineiro. En ellos no ha marcado goles ni ha aportado con asistencias, alcanzado los 49 minutos dentro del terreno de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Eduardo Vargas buscará una revancha personal en los amistosos de la selección chilena. La Roja enfrentará a Albania el 22 y Francia el 26 de marzo en la gira por Europa que marcará el debut de Ricardo Gareca al mando.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.