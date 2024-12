Claudio Palma contó una infidencia que le contó un ex jugador de la Generación Dorada que vio una arenga de Vidal en Pinto Durán.

Arturo Vidal disfruta unas vacaciones luego de terminar el año de excelente manera: ganó dos títulos en Colo Colo y regresó a la selección chilena, para ser titular en el primer triunfo oficial de Ricardo Gareca en la Roja.

Su presencia fue importante en el combinado nacional y así lo hizo saber Claudio Palma, quien en el programa El Almanaque de Florete reveló una infidencia que ocurrió en Juan Pinto Durán antes de jugar ante Venezuela.

De entrada indicó Palma que “te voy a contar una cosa, es un buen chisme, aunque es más que chisme. Incidió mucho el que llegue un tipo al camarín que les saque presión, que tenga mil batallas”.

“Un ex seleccionado, que no puedo revelar su nombre, me dijo que estuvo en Pinto Durán un día antes del partido ante Venezuela y Vidal tenía a todos los cabros chicos reunidos”, manifestó el relator.

Vidal volvió a la Roja y fue importante para los jugadores jóvenes

Agregó luego el Negro Palma que “esto me lo dijo un titular de la Generación Dorada, que Vidal les estaba dando una arenga, que les dio una arenga… que con todo respeto Venezuela no puede ganarnos, sacándoles presión, que los quiere ver… ¡a lo Bonini!”.

El espíritu de Vidal contagió a la Roja

Para Claudio Palma, la presencia de Vidal fue un cambio de chip importante para todos los seleccionados.

“Ese espíritu se impregnó, de cómo remeció a los cabros chicos, de quitarles el miedo. Porque no son malos jugadores Dávila, Osorio o Valdés, pero faltaba el alma matter”, sostuvo sobre el King.

Luego aseguró que “a Vidal no lo evaluemos por lo que hace fuera de la cancha, no vale la pena, es su vida. Hay que comprarlo por cómo es Vidal”.