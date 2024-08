Claudio Bravo está viviendo el ocaso de su carrera y ya comienza a planificar lo que pasará con su vida una vez cuelgue los guantes. Una de las opciones que tiene es transformarse en entrenador, algo donde ha tenido de ejemplo a algunos de los mejores en la actualidad.

Nombres como Pep Guardiola, Marcelo Bielsa y Manuel Pellegrini son algunos de los técnicos con los que ha compartido. De hecho, el último marca quizás su visión más crítica al respecto de cómo en nuestro país se valora poco a los talentos nacionales.

Y es que el bicampeón de América se refirió al momento que viven los entrenadores chilenos, lanzando duros cuestionamientos a los clubes. Para él, no se les da oportunidades ni se les respeta como se merecen, creyendo que sólo afuera del país hay gente capacitada.

Claudio Bravo sale en defensa de los técnicos chilenos

Claudio Bravo no ve con malos ojos el ser entrenador, pero tiene claro que en Chile la cosa no está buena. El arquero conversó con INAF y reveló su visión sobre el rol que tienen los técnicos en la actualidad, lanzando un tremendo palo a los clubes de nuestro país por no valoralos.

Claudio Bravo aseguró que en Chile no se valora a los técnicos nacionales. Foto: Getty Images.

“Conociendo los casos de los clubes denominados grandes o clase A que son los que compiten en Champions o las principales ligas del mundo, el jugador desde pequeño se gestiona por sí solo, no es necesario que el técnico esté encima de él. Ya conoce donde está y sabe manejar condiciones de clubes exigentes porque no esperan a tener 25 o 30 años para funcionar. Si un joven aparece con 18 o 20 años y lo ves compitiendo a ese nivel, sabe cómo desenvolverse y ganó mucho terreno en relación a otros que aún no aparecen y dejan pasar oportunidades”, explicó.

Claudio Bravo reveló no sólo que le seduce el ser DT, sino que algunos de sus mentores se lo han pedido. “Con el correr del tiempo y la carrera que ha tenido uno, va absorbiendo cosas y visualizando lo que viene adelante. He estado en clubes y de competir con grandes futbolistas. Lo mismo con los técnicos, he tenido la fortuna de tener buenos entrenadores que te van aconsejando, que no lo dejes pasar, que tienes que hacerlo porque tienes condiciones. Eso te despierta el apetito de serlo”.

Aunque el capitán de la Roja tiene claro que para ello hay que tener respaldo. “Lo primero y fundamental es tener credibilidad. Para que un DT pueda desarrollar su idea tiene que tenerla o es complejo tener a alguien en frente y no creas en su proyecto, su manera de jugar”.

Consultado por un posible estilo de juego de sus equipos, el guardameta optó por no casarse con ninguno. “He tenido grandes técnicos que han tenido maneras diferentes de explicar y desarrollar el fútbol, de competir y jugarlo. Es complejo elegir solo a uno, pero en cada uno de los que he tenido he sacado muchas lecturas. La personalidad, la inteligencia. No me quedaría con uno en especial, pero de cada uno guardo lo mejor. También me he quedado con cosas negativas que uno no quiere expresar porque no gustan”.

Fue tras ello que Claudio Bravo disparó contra los clubes nacionales por el poco o nulo apoyo a los entrenadores chilenos. “El técnico nacional no tiene muchas oportunidades y las que tiene se limitan a pocos resultados. Si le dan la oportunidad y a la mínima de malos resultados va afuera, es difícil que se desarrollen mucho más lejos de aquí”.

“Hablo de oportunidades porque lo viví siendo joven, viví con el estigma de la posición de arquero siempre decían lo mismo, que para darle la oportunidad tenías que tener 28 años para competir. Uno crece con esas cosas y cuando te dan la oportunidad es válido respaldando cuando las cosas van mal y no cambiar a la primera. En Chile falta eso, que los técnicos nacionales tengan más oportunidades. Cuando cesan a alguien en un club, la mirada está más afuera”, complementó.

Finalmente, el portero hizo un llamado a los entrenadores del futuro de nuestro país. “Que se preparen de la mejor manera posible, que absorben los conocimiento y experiencias. Creer en uno mismo, en sus capacidades y en lo que van a desarrollar y se aferren. Si una persona desarrolla su potencial creyendo, tiene gran parte del éxito asegurado”.

Claudio Bravo deja en claro no sólo su deseo de ponerse el buzo de técnico algún día, sino que también instala la alerta por lo que estamos haciendo con los nuestros. En Chile son pocos los estrategas que tienen opciones, mientras el mercado le abre la puerta a otros que no han destacado ni por si acaso.

¿Cuándo juega Chile?

Aún sin saber lo que pasará con Claudio Bravo, la selección chilena afina detalles para su regreso a las canchas. Será el próximo 5 de septiembre cuando, a las 20:00 horas, la Roja enfrente a Argentina en Buenos Aires por las Eliminatorias Sudamericanas.

