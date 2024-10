La selección chilena puede estar viviendo los últimos momentos al mando del técnico Ricardo Gareca, luego de una nueva caída por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

La Roja se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones, donde, luego del 4-0 ante Colombia, deja al Tigre colgando en el puesto, quien no ha conseguido puntos en cuatro partidos, además de una pésima Copa América.

Por lo mismo, una vez que el entrenador argentino puso sobre la mesa la decisión de pensar su continuidad, se comenzó a pensar en nuevos nombres que quieran tomar el fierro caliente de la selección.

En ese sentido, fue el histórico Clavito Godoy el primero en proponer dos nombres de entrenadores con experiencia y que sean nacionales: Jaime García y Gustavo Huerta.

Jaime García acaba de dejar la banca de Santiago Wanderers en Primera B. Foto: Andres Pina/Photosport

Jaime García o Gustavo Huerta en la Roja

Fue en conversación con Redgol, donde el Hernán Godoy destacó que si es momento de cambiar a Ricardo Gareca es hora de que los técnicos nacionales se pongan el buzo

“Me encantaría Jaime García, como chileno, también Huerta porque estuvo en el proceso de Nelson Acosta. Tiene experiencia, conoce el medio chileno. Cualquiera de los chilenos que están trabajando se merecen una oportunidad”, comentó Clavito Godoy.

En ese sentido, asegura que el problema del fútbol chileno no se termina de un día para otro, por lo que pide que, si sale Gareca, también dejen los dirigentes sus cargos para empezar desde cero.

“No puedes continuar trayendo extranjeros que no conocen el medio. Hay que trabajar con un buen campeonato de cadetes, no por ahorrar plata. Cuando se vaya, que se vayan todos esos sinvergüenzas, es mi opinión. Venga quien venga lo van a manosear, así que mejor renuncien todos“, cerró.