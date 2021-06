Waldo Ponce valora a Mauricio Isla como puente para el abrazo de Bravo con Vidal: "Ese es huaso de verdad"

Mauricio Isla se convirtió sin ninguna duda en el mejor compañero de la selección chilena en esta Copa América de Brasil. Y es que la buena onda, alegría y carisma que ha mostrado en sus transmisiones de Instagram Live han hecho que todos aplaudan la labor que el Huaso tiene al interior del camarín. Trabajo que se vio coronado este miércoles con el abrazo más esperado por toda Latinoamérica unida, entre Claudio Bravo y Arturo Vidal.

En ese sentido, Waldo Ponce, exdefensor de Universidad de Chile y de la Selección Chilena, valoró el puente de unión del Huaso en esta reconciliación a través del Instagram Live de juegaenlinea.com. "El huasito, como le decimos nosotros de cariño, siempre fue así… un tipo súper correcto, una gran persona; yo digo no hay huaso mala clase y ese es huaso de verdad", dijo en la charla con el periodista Hernan Chanampa.

Además, Waldini cree que "tras ese abrazo tengo el sentimiento de todos los chilenos o de toda la gente que sigue a la selección y que ha vivido todos los procesos, buenos y malos, de la cantidad de años que ellos se conocen, porque no se conocen sólo de la selección... de niños vienen jugando juntos… Para mí y para mucha gente fue una alegría tremenda que sellaran ese reencuentro con un abrazo".

Por lo mismo, Ponce afirmó en la conversación en Instagram Live de juegaenlinea.com que la madurez fue factor clave para olvidar las rencillas del pasado para mirar en un mejor futuro por la selección. "Ellos cuando juegan por la selección son unos tipos súper profesionales, se matan de la misma forma, tratan de hacer todo en conjunto…y las cosas que pasan va claramente en la maduración que ellos también tienen”, cuenta.

"NO ES FÁCIL ESTAR CONCENTRADO"

El fin de semana hubo otro episodio que marcó la concentración de la selección chilena en Brasil. Los jugadores Arturo Vidal y Gary Medel hicieron ingresar a un peluquero al hotel de concentración, situación que confirmó la ANFP, mediante el gerente de comunicaciones Gianfranco Dazzarola, quien además negó que se hayan ocasionado otro tipo de actos. En ese sentido, Waldo Ponce, con experiencia en concentraciones, dijo en la conversación junto a juegaenlinea.com que "no es fácil estar concentrado, estar encerrado… y estos llevan guardados 10 años… no quiero justificar que a veces se pueden mandar alguna cagada, eso no va conmigo… tener en consideración que no es fácil vivirlo".

"DIFÍCIL ENCONTRAR UN NUEVO ALEXIS, VIDAL, GARY O CLAUDIO"

Ante la pregunta de Chanampa si lo identifica la actual Roja y la "regeneración de Lasarte", Ponce contestó que le gusta "porque el 'profe' conoce nuestra liga, ha dirigido en Chile y conoce a los jugadores. Él le apuntó con el calificativo que le dio (regeneración) y ese cambio es paulatino, no depende de los jugadores grandes, de jugadores con experiencia que se tienen que retirar, sino de los jugadores jóvenes. Difícil encontrar un nuevo Alexis Sánchez, un Arturo Vidal, un Gary o un Claudio, capaz que pasen muchas generaciones más que no las encontremos, pero depende de los jugadores jóvenes”.