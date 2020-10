Claudio Bravo sigue furioso por el patético atraco a Chile: "La costumbre de que te roben se ha hecho un hábito"

Hay árbitros buenos, más o menos y malos, como en todo ámbito de cosas, pero no hay ninguno tan nefasto como el paraguayo Eber Aquino, que en un mismo partido tomó dos decisiones totalmente diferentes, con una jugada similar.

Primero cobró mano tras ir al VAR y favoreció a Uruguay, sin embargo cuando la jugada era para la Roja se hizo el que no se enteró de nada y prefirió no cobrar nada. No tuvo pantalones para decir que había tiro desde los 12 pasos para la Roja ante la Celeste en el inicio de las eliminatorias.

Esta situación tiene muy enojado al arquero de la selección nacional Claudio Bravo, quien no pudo estar en el partido por lesión, pero desde Sevilla mostró toda su furia.

El meta nacional puso un comentario en Twitter donde meta hasta la política para hablar del robo contra la Roja en el Centenario.

"La costumbre de que te roben se ha hecho un hábito para casi todos los Te ROBAN en la Calle, en las cuentas de los SERVICIOS BÁSICOS , en el PEAJE, en el alza del TRANSPORTE, en los COMBUSTIBLES, en las AFP, en la Educación , en la Salud y ahora un penal #BastaDeRobar", escribió Bravo en la red social, comentario que luego borró.

El comentario lleno de rabia de Bravo

Chile volverá a la cancha el martes ante Colombia, donde tampoco estará Bravo, que espera estar disponible para la siguiente fecha doble.