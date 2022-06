La selección chilena comenzó con un tropiezo la era de Eduardo Berizzo al mando del banquillo nacional después de la derrota por 1-0 sufrida ante Corea del Sur este lunes 6 de junio en el estadio Daejeon, y tras el pitazo final llegó el momento de los primeros análisis. Y el de Raúl Toro sobre Paulo Díaz no es muy alentador.

El emblemático ex director técnico de Audax Italiano dialogó con RedGol tras la caída de La Roja en Seúl y en líneas generales no quedó muy conforme con lo exhibido por los dirigidos del Toto, aunque hizo especial énfasis en destacar que no le gustó en particular la actitud del defensa central de River Plate.

Así, Toro destacó que de entrada que “si tú analizas el partido, de este equipo que venía jugando está solo Gary Medel", y tras eso disparó que "a Díaz lo veo muy lejano a lo que hace en River, o también será porque sus compañeros juegan muy bien, pero lo veo muy cancherito a Díaz, demasiado".

Tras eso, tiene solo un jugador al cual destacar y reconoce que "a Kuscevic lo vi bastante bien, en el momento que lo vi, y los demás poco y nada".

Después, Toro también se refiere a la 'Bendependencia' que tiene el Equipo de Todos y resalta que "Ben Brereton, que corre y mete, pero los atacantes punta generalmente tienen que tener jugadores que lo habiliten y lo hagan jugar, que lo hagan trabajar, y eso le falta en la selección".

"Ahora claro, yo como técnico tengo que decir ‘oye, ni Mandrake el mago podría haber hecho jugar a este equipo como lo hacía la Generación Dorada cuando tenían todos 23 o 24 años', no, no. Vamos a tener que esperar tranquilos, no desesperarnos y llegará el momento en el que vendrán los otros jugadores que faltaron", complementó.

Finalmente, Toro apunta que "con una combinación podríamos volver de nuevo, no a ser tan exitosos porque la Generación Dorada fue una generación con letras grandes y luminosas, y estos jugadores que están ahora si tú lo analizas en edad están lejos de lo que fue la Generación Dorada”.

Ahora, Eduardo Berizzo tendrá que sacar sus conclusiones de la derrota de la selección chilena ante Corea del Sur y este viernes 10 de junio iniciará su participación en la Copa Kirin, donde debuta ante Túnez en el Estadio Parque Misaki.