La selección chilena tuvo un amargo amanecer este viernes 10 de junio y la ilusión de poder decir presente en el Mundial de Qatar 2022 gracias al caso Byron Castillo tuvo una dura transformación a desilusión, aunque una posible apelación al TAS mantiene viva una mínima llama de esperanza. Eso sí, para Leonardo Véliz no hay vuelta atrás.

El Pollo, mundialista con la Roja en la Copa del Mundo 1974 disputada en Alemania, sacó la voz en diálogo con RedGol después de que se hiciera oficial la resolución de la FIFA y reconoció que el equipo que hoy comanda Eduardo Berizzo tiene el tiempo en contra para revertir la sentencia inicial.

Por eso, reconoce que el Equipo de Todos se va “para la casa, porque el tiempo va a jugar en contra". Eso sí, después dispara con todo. "Voy a decir, bajo una vulgar ecuación, que el dinero lo explica todo. Aquí prácticamente el reglamento todos dicen que tiene espíritu y letra, y acá no se aplicó la letra, se aplicó el espíritu", lanzó.

"Ese espíritu da para mucho. El espíritu deportivo, que lo ganaron en cancha, que ya el sorteo se hizo, que ya un país se ilusionó como Ecuador", complementó.

Tras eso, Véliz destaca que "pero la letra esa, incluso esa letra chica que uno no lee, no se aplicó. Porque a través de una trampa de los ecuatorianos, Chile logra ser invisibilizado en el mundo del fútbol. No vamos a poder ir porque realmente la FIFA ya lo determinó, aunque se vaya a reclamar al TAS, va a pasar el tiempo y eso se demora quizás cuanto tiempo, y no vamos a poder optar por ir, ya va a ser todo muy encima".

Pero no termina ahí, ya que el Pollo también lanza que "creo que esto ha sido un manchón para la FIFA, a pesar de todos los argumentos que diga Ecuador, pero el muchacho es colombiano según el abogado brasileño que defendió a Chile, con certificado de nacimiento mediante, y el muchacho no es ecuatoriano y jugó".

"Entonces esto realmente a la FIFA le va a pesar bastante, no sé que le puede pasar a Ecuador después del Mundial, si los van a castigar o no, lo poco prolijos que fueron en seleccionar a sus jugadores y saber sus nacionalidades, incluso se dice que Castillo tiene tres años más, todo eso desata confusión sobre lo que es y lo que no es, que es correcto y que no es correcto, y en el fútbol se aplican muchas trampas, muchas faltas de ética y se transgreden los valores, pero en otras actividades de la sociedad se aplica la letra, pero aquí en el fútbol se aplicó el espíritu deportivo y lo ganó Ecuador en cancha”, concluyó.

Ahora, solo queda esperar a ver las decisiones que tome la ANFP con respecto a la decisión de la FIFA, y el presidente Pablo Milad reveló recientemente que el reclamo continuará en el TAS.