Gary Medel tuvo un accidentado partido en el 0-0 de su equipo, Bologna, en su vista al AC Milan: el seleccionado chileno chocó cabezas con Zlatan Ibrahimovic y los dos terminaron parchados y sangrando. El Pitbull tuvo que ser reemplazado por precaución, pero ya está bien y luciendo un vistoso parche.

Consultado por la jugada por ESPN Chile, Gary contó que “choqué la cabeza con Zlatan y no pude seguir porque estaba mareado, pero hicimos un gran partido. Mañana me tienen que cerrar la herida y luego veremos qué pasa”.

Además, dijo de su presente, que lo tiene como el chileno con más minutos en las grandes ligas de Europa, que “me siento bien, de que empezó el campeonato cuando mucho me salté un partido. Estoy en un gran momento, los 34 años son sólo una edad, me siento súper bien y vamos a seguir igual (…) Vamos año por año, pero en el presente me siento muy bien. El año pasado no estaba así, tuve muchas lesiones. El fútbol es de momentos, ahora estoy súper bien y si sigo así, debo seguir andando. Estoy súper contento con mi forma y vamos a seguir para adelante”.

De paso, volvió con una fuerte autocrítica por la eliminación de Chile de Qatar 2022. “Todavía estoy afectado, por todas las Eliminatorias. No fuimos regulares, fuimos de los peores equipos de Sudamérica y se reflejó al no clasificar al Mundial. Pero ya hay que pasar página, pensar en mi club y en hacerlo bien para estar en un futuro”, sentenció.

Finalmente, Gary Medel comentó sobre el futuro DT de la Roja que “lo que me gustaría que es el técnico tenga las ideas claras, una forma de jugar y eso lo traspase a nosotros. Esa es la mejor manera. Después hay poco tiempo cuando uno va a la selección, pero hay que aprovecharlo al máximo. Hay buen plantel, buenos jugadores, jóvenes que vienen con hambre y los que tenemos experiencia tenemos mucho por dar. Yo estoy disponible para ser un aporte adentro o afuera”.