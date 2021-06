Cristián Caamaño se entusiasma con Ben Brereton: “Con esta actuación superó a Felipe Mora”

Buenas sensaciones dejó el estreno oficial de Ben Brereton con la camiseta de la selección chilena, ya que en solo 15 minutos maravilló a la hinchada de la Roja, quienes incluso ya lo están pidiendo que sea titular ante Bolivia, por la segunda fecha de la Copa América.

En ese contexto, el periodista deportivo Cristián Caamaño analizó en el programa de Deportes en Agricultura los primeros minutos del delantero y afirmó que con eso le bastó para ser más que Felipe Mora.

“Yo lo evalúo en tres aspectos: todos los pases a la velocidad y con la fuerza correcta. No te da un pase malo, no te daba un pase con bote, es seguro en el control y la ejecución del pase. Segundo, cuando pudo encarar, encaró. No quiso hacer lo correcto como (Carlos) Palacios, nunca quiso sacarse el compromiso, porque lo más fácil era ver dónde está (Charles) Aránguiz, ver dónde está (Mauricio) Isla, los más experimentados”, comentó.

“Partí diciendo en el programa que hay una distancia entre Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, más allá de los goles por la selección que dicen otra cosa, pero también hay una distancia entre Vargas y el resto de los delanteros. Incluso cuando estaba Nicolás Castillo, por trascendencia y calidad de goles”, agregó.

“Dicho eso, se necesitan también delanteros que no sean goleadores, pero que sean atrevidos, cosa que no se ha visto tanto en (Jean) Meneses con Lasarte, quien está cumpliendo funciones tácticas, a diferencia de (Reinaldo) Rueda que cuando lo puso con Perú le fue a plantear un duelo mano a mano con (Luis) Advíncula, que salió victorioso, cuando le teníamos poca fe”, complementó.

“Me da la sensación de que Brereton con esta actuación superó a Felipe Mora, por ejemplo. No estoy diciendo que sea titular, que deba ser el tercer delantero, pero siento que Chile está tan huérfano de jugadores con estas características, jugadores tan poco apreciados que me quedó una buena sensación de boca. A partir de ahí será labor de Lasarte cómo lo conduce: quizás lo pone como titular ante Bolivia y le quema la pelota en los pies en el primer mano a mano”, sentenció.