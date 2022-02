Mauricio Isla fue uno de los mejores jugadores en la altura de La Paz, demostrando que aún está vigente para ser un protagonista en la Selección Chilena. El pase gol a Marcelino Núñez dejó maravillados a todos, por la jerarquía que mostró.

El abrazo con Marcelino mostró las dos generaciones del fútbol chileno, algo que el lateral del Flamengo destacó en conferencia de prensa, por el apoyo que se le da siempre a los jugadores que hacen sus primeras armas.

"Los más grandes hemos tratado que los jóvenes se adapten. No nos relajamos, somos alegres pero nos duelen las derrotas", confesó el Huaso por el espíritu con el que llegaron a jugar contra los trasandinos.

Eso sí, sabe que la semana pasada "perdimos ante una de las mejores selecciones del mundo, que tiene un equipo fuerte y construido. Nos dolió, pero sabiendo la envergadura del rival", añadió.

Luego pidió que ojalá se vaya armando un gran equipo para el futuro de la Roja. "Es importante que los jóvenes se adapten rápido, estas son las Eliminatorias más difíciles del mundo", confesó.

Por lo mismo, alabó lo que hizo Ben Brereton hoy en La Paz y lo que muestra siempre desde que se integró a la Roja. "Lo de Ben lo he dicho hartas veces, lo estimamos demasiado, se ganó el cariño de todos plenamente. No habla español muy bien y la mayoría no hablamos inglés, pero se adapta".

Añadió que "por eso lo queremos tanto, se metió en el equipo, y en el campo lucha, corre y no se cansa. No sé qué piensan los compañeros, pero yo creo que es importante".