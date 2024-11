Sigue el mercado de verano en Chile y las grúas se movieron rápidamente en esta pasada. Y uno de los arribos más llamativos es el de Jaime García a la banca de Huachipato.

El carismático DT ya se arma de cara a la temporada 2025 con los acereros y si bien suena Federico Mateos para volver a ser dirigido por el ex entrenador de Ñublense, ahora se sumó otro.

Se trata de Nicolás Vargas, quien conoce a Chacalito en su paso por Chillán y tras dejar anticipadamente Deportes Copiapó en 2024, busca nuevo equipo para el próximo año.

Nico Vargas y el reencuentro con Jaime García

Las conversaciones ya iniciaron y según el periodista Rodrigo Arellano, Jaime García apuesta por dirigir nuevamente al central de 32 años formado en O’Higgins de Rancagua.

“Nicolás Vargas recibió el llamado de Huachipato. García quiere volver a trabajar con el defensa, pese a algún reto que le dio en Ñublense. En 2024 sumó 21 partidos y 3 goles en Copiapó. Conversación en desarrollo”, dijo el comunicador.

Y es recordada la relación entre DT y jugador, incluso con varios retos de García a Vargas por su sobrepeso, pese al gran nivel en cancha. “No sé qué quieren que diga, no entiendo, no sé que más decirles. He dicho que a veces los papás se cansan”, dijo en 2022 a Dimensión Deportiva.

Tan cercana era la relación, que incluso los retos del entrenador fueron tendencia, argumentando que “a veces también necesito cariño de los hijos, que te llamen, que se comprometan. un sinfín de cosas”.

“Es un cabro que lo adoro, pero hay cosas que también a veces me canso. Estoy cansado”, dijo el DT en ese entonces, quien ahora en Huachipato busca el reencuentro.