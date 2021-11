La selección chilena está muy comprometida si quiere mantener la llama de la esperanza encendida en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. La Roja debe pensar en ganar al menos cuatro de los seis partidos restantes para luchar por un cupo.

Pero también pueden ayudar los otros resultados. De hecho, el balance de los otros cuatro partidos de la decimotercera fecha clasificatoria puede hasta permitir que el equipo de Martín Lasarte termine la jornada en zona de boletos directos a la próxima Copa del Mundo.

La cartilla perfecta para Chile lógicamente comienza con un triunfo de la Roja en su visita a Paraguay en Asunción. Pero también exige que se den otros marcadores para permitir que el equipo nacional se meta entre los cinco mejores del continente.

Lo primero es que Venezuela le gane a Ecuador en Quito, una tarea muy compleja por el poderío del Guayas como local y el tránsito irregular de la Vinotinto en las eliminatorias, sumado a la ausencia del goleador llanero, Salomón Rondón.

Brasil y Argentina pueden darle una ayudita a la Roja



Brasil le puede dar una segunda mano a la selección chilena, si es que consigue superar en casa a Colombia en Sao Paulo. Ambos equipos igualaron sin goles en octubre, pero la Verdeamarela espera sacar diferencias en calidad de anfitrión.

El partido entre Perú y Bolivia tiene varias aristas. Si Chile no derrota a Paraguay, el ganador en Lima superará a la Roja en la tabla, por lo que un empate vendría bien para las intenciones del equipo de Martín Lasarte.

Y si quiere elegir a un ganador, el equipo nacional puede quedarse con Perú, equipo con el que no se volverá a enfrentar y que conviene que siga con vida. Y además, el golpe que recibiría Bolivia puede ser clave antes de la visita de Chile a La Paz en febrero de 2022.

Completa la decimotercera fecha el clásico del Río de La Plata entre Uruguay y Argentina en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, cita en la que la Albiceleste le puede hacer un cariñito a la Roja si se lleva la victoria.

Ese escenario es doblemente favorable para la Roja, ya que no sólo permitiría que un rival directo no sume, si no que además puede anticipar la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a Qatar, justo antes de que visiten a Chile a fines de enero.

Con estos resultados, abra bien los ojos, Chile quedará el viernes en el cuarto lugar de las Eliminatorias, superando por diferencia de goles a Colombia y Uruguay; una situación que pocos esperaban hace dos meses y que hoy está presente, al menos en la ilusión.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde un dispositivo conectado a red fija o wifi para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.