Leonardo Véliz se refirió al último fallo de la FIFA, el que desestimó los reclamos de Chile y Perú por Byron Castillo y mantuvo a Ecuador como clasificado a Qatar 2022. El exseleccionado nacional aseguró que ya no hay nada que hacer y pidió no ir al TAS.

Leonardo Véliz es pesimista sobre Chile al TAS por el caso Byron Castillo: "Estando la FIFA de por medio, no hay vuelta quedarle"

La Comisión de Apelación de la FIFA desestimó los reclamos de las federaciones chilena y peruana por una posible mala inscripción del seleccionado Byron Castillo y mantuvo a Ecuador como clasificado a Qatar 2022.

La noticia cayó como bomba en la ANFP, donde se ilusionaban con una desclasificación de la Tri y una entrada por la ventana de Chile a la Copa del Mundo. Pero no se rinde, ya que anunció que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Aunque para Leonardo Véliz, exseleccionado nacional, la pelea chilena debería quedar hasta acá. En diálogo con RedGol, el Pollo asegura que no hay nada que hacer ante la decisión de la FIFA y urgió a que la federación no llegue hasta la última instancia.

"La FIFA es como una organización plenipotenciaria que la justicia de los países ya no le hacen mella. Ella tiene que resolver y ella decide. Cualquier cosa que se te ocurra, como lo hizo Chile, yo pensé que no iba a llegar a tener efecto", aseguró.

"La FIFA nunca ha perdido en casos así, aunque recurran al TAS ahora, yo creo que ya está. Chile no va al Mundial y no podría recurrir al TAS, vamos a seguir haciendo el ridículo, nos hemos ganado un enemigo más como los ecuatorianos", añadió.

"Lo que se perdió en cancha se perdió, él no era un jugador preponderante o que nos hubiera hecho un gol decisivo. Eso es lo que puedo decir, lo de FIFA es la palabra final. No pensé que Chile tuviera posibilidades, estando la FIFA de por medio no hay vuelta quedarle", manifestó.

"La FIFA es una organización que no es limpia ni reaccionaria. Actúa, no reacciona, por lo menos aplicando justicia. Es como el gobierno de Chile. Pero es irrisorio lo que ha pasado, hay que ver si es colombiano o ecuatoriano", complementó.

"Como se dice, a la FIFA no más. Chile se ilusionó y, como vi por ahí por Twitter, Eduardo Carlezzo se las dio David Copperfield y Pablo Milad de Edo Caroe", cerró.