Hans Martínez cree en el recambio de la Roja: "Hay jugadores que vienen pidiendo a gritos ser convocados"

Hans Martínez sabe lo que es defender a la selección chilena en competencias importantes. El zaguero jugó en el Mundial Sub 20 de Canadá en 2007 y fue parte de la Roja en las Clasificatorias rumbo a Sudáfrica 2010.

Sobre la Copa del Mundo juvenil, Martínez elogió al entrenador de ese equipo, José Sulantay: "Tiene un ojo tremendo. Tuvo dos mundiales primero con una generación y luego con otra. Veía muy bien el fútbol. La gente lo podía criticar por sus métodos anticuados pero él escogía muy bien a sus jugadores para cada posición".

Por otro lado, el zaguero respondió las declaraciones de Reinaldo Rueda donde aseguraba que Chile tiene una carencia de recambio: "No lo comparto. Hay buenos jugadores".

"Es entendible que es difícil desplazar a la generación de ahora, pero si hay jugadores que vienen pidiendo a gritos ser convocados. Yo creo que sí hay jugadores que están marcando diferencia en sus clubes y eso es súper importante", añadió en conversación con Todos Somos Técnicos de CDF.

Hans Martínez: "La mentalidad de Vidal, Medel y Alexis era de superación absoluta"



Eso sí, Martínez aprovechó de criticar a las nuevas generaciones y las reglas que se usan para facilitarles las cosas: "Lo que no me gusta que hoy está pasando en el fútbol local, eso de querer hacer jugar a los jóvenes sub 20, no los están ayudando mucho".

"Cuando salió la generación dorada uno tenía que ganarse la posibilidad de jugar en el primer equipo, esa ley de que tiene que jugar si o si a un joven no nos beneficia mucho. Creo que se le están entregando las cosas muy fácil para conseguirlo", refrendó.

Hans Martínez fue un pilar en el equipo de Sulantay en Canadá 2007

Finalmente, el ex UC llenó de elogios a tres de sus ex compañeros en la Roja Sub 20 de 2007: "Me quedo con la mentalidad de Gary, Vidal, Alexis, una mentalidad de superarse. A Vidal no lo vi nunca en cadetes, el cambió su mentalidad a los 19 años cuando recién apareció en Colo Colo".

"Gary a los 16 tuvo una explosión futbolística. Me quedo con eso. Entre Alexis y Vidal que siempre compiten de forma sana y siempre quieren ser más", cerró.