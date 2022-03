+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile

A horas de comenzar la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, donde la selección chilena enfrentará en el Maracaná a la selección de Brasil, todos están expectantes con lo que pueda hacer el equipo de Martín Lasarte para intentar mantenerse con vida camino al Mundial.

Por lo mismo, el ex defensor de la Roja, Gonzalo Jara, cuenta cómo está viviendo la previa del trascendental partido.

"Hoy día me toca vivirlo desde afuera, y lo hago como un hincha. Es imposible no verlo como un hincha, opinar como un hincha, no enojarme, no putear. Obviamente uno no pierde la esperanza. Matemáticamente todavía podemos lograrlo", comentó en el programa "Vistazo Deportivo".

Pese a esto, el actual jugador de Coquimbo Unido hace una análisis del actual momento de la selección chilena, donde cree que el paso del tiempo empieza a pasar la cuenta.

"Sé que los muchachos todavía tienen la misma cabeza, pero el miedo más grande que podemos tener viendo a la selección es que no tiene un respaldo futbolístico desde el sistema, desde su forma. La selección hoy en día la sostiene sus individualidades", destaca.

Por lo mismo, es enfático en una mirada a futuro de la selección chilena, pensando en que pronto estará el retiro de la gran mayoría de la generación dorada.

"Nuestra realidad es que nunca más vamos a tener un Alexis (Sánchez), un Arturo (Vidal), un Claudio (Bravo); así como tuvimos a Marcelo Salas, Iván Zamorano, Elías Figueroa si vamos más atrás. Obviamente son jugadores que salen una vez en la vida", llama la atención.

En esa misma línea, Jara se atreve a dar pautas de cómo se debería empezar a trabajar para volver a tener una generación fuerte.

"Yo creo, personalmente, que debemos tener un colectivo. Si Chile no tiene sus individualidades lo debe sostener algo. Trabajar en divisiones inferiores es importante, pero teniendo políticas deportivas, de juego, con un ordenamiento como Federación. Estar pensando en el presente creo que es muy mediocre y a corto plazo", finaliza.

