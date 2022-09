El director deportivo nacional, Francis Cagigao, le fijó un desafio a las nuevas generaciones de la selección chilena. En la conversación con la Agencia EFE, también desglosó parte de su labor e identificó una gran carencia para continuar con el progreso. "Hace falta inversión, sin ella es muy difícil trabajar", dijo el ex cazatalentos del Arsenal de Inglaterra.

Francis Cagigao es el director deportivo nacional de las selecciones de Chile. Y por esa razón su trabajo por estos días tiene que ver con la gira a Europa. En primer término, el español acompañará a la Roja Sub 20, que este miércoles 21 de septiembre comenzará su participación en la Supercopa Costa Cálida que se disputará en el Arena Pinatar, una localidad española cercana a Murcia.

En primer término, el otrora ojeador del Arsenal de Inglaterra viajó a aquel lugar desde Barcelona para que Darío Osorio se sume a la escuadra adiestrada por Patricio Ormazábal y tenga minutos ante Inglaterra antes de volver a la ciudad condal y enrolarse nuevamente a la disciplina de Eduardo Berizzo, que en pocas horas tendrá su primer gran cónclave con la Generación Dorada, con la excepción del ausente Claudio Bravo.

Y Cagigao hizo una especie de análisis de la búsqueda del recambio, aunque el hispano londinense prefiere utilizar el concepto 'regeneración' para esos menesteres. "Creo que el futbolista chileno tiene que salir más convencido. Para que el jugador joven le quite la camiseta al jugador consagrado, o de la generación dorada, se la va tener que arrancar con las manos. Porque no te la van a dar. Quizá falta convencimiento. pero para eso tienes que contar con oportunidades". fue el análisis que hizo el ex jugador del Barcelona B en una conversación con la Agencia EFE.

Pero otra cosa que el cazatalentos detectó fue una carencia importante. Tiene que ver con presupuesto. "Lo que más hace falta es inversión. Con ella se pueden hacer muchas cosas. Sin ella, es muy difícil trabajar. Se puede ser creativo, hay cosas que sí se pueden hacer, pero lógicamente si vamos a hablar de tener mejores canchas, mejores profesionales, mejores infraestructuras e instalaciones es muy necesaria la inversión", expresó quien estuvo durante 24 años en los Gunners y, de hecho, conoció a Ben Brereton gracias a un seguimiento que hizo para incorporarlo, aunque la secretaría técnica del Arsenal optó por el alemán Donyell Malen, quien hoy milita en el Borussia Dortmund de Alemania.

Cagigao detalla parte del plan para la regeneración de la Roja

Pero Francis Cagigao no se quedó sólo con eso. También le sacó brillo a su labor al mando de la dirección deportiva nacional, cargo creado en su llegada para ordenar todo lo relativo a las selecciones juveniles masculinas y femeninas, además de ambos equipos adultos.

"Hace ya tiempo que venimos hablando y promocionando la regeneración. Hemos creado un sub 23 como uno de los pilares de esa regeneración. Desde que llegué estaba muy incluido en el proyecto", dijo el español en torno al equipo olímpico que se tiene la mira fija en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y que, en ese contexto, venció a Perú en un amistoso disputado en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.

"Lógicamente, el segundo escalón es el sub 20. Ahora vamos a jugar un torneo importante en España, contra el vigente campeón del mundo y de Europa de la categoría, Inglaterra, contra Australia y contra Marruecos, tres equipos mundialistas, que van en auge y que creo que va a ser un muy buen test para los jugadores jóvenes para que se sigan formando y adquiriendo ese bagaje internacional que es importante. Ellos pueden llegar a ser el futuro inmediato de Chile", afirmó en relación a la escuadra adiestrada por Patricio Ormazábal, que disputará un cuadrangular amistoso frente a esos rivales y comenzará frente a Inglaterra.