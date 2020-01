Figura de Colombia calienta el partido clave con la Roja: "Es una final más"

En el fútbol siempre se dice que el siguiente partido es una final, pero en el caso del duelo entre Colombia y Chile por el Preolímpico es así, porque el equipo que gane clasificará al cuadrangular final, que entrega dos cupos para Tokio 2020.

Una de las figuras del elenco cafetero es Jorge Carrascal, goleador del seleccionado, quien además ha sumado minutos en el equipo estelar de River Plate, analiza el duelo, y asegura que está listo para jugar, pese a salir lesionado ante Venezuela.

"Estoy con una pequeña molestia, pero la verdad fue por prevención (el cambio). Me duele un poco, pero con estos días me puedo recuperar y estar en el otro juego que es muy importante. El otro jueves es una final más y estoy bien", aseguró el atacante a RCN.

"Lo que he hecho, lo he conseguido gracias al equipo y esto se ha vuelto una familia, no ha sido fácil llevar tantos chicos y jugadores con tanta proyección y se ha podido conseguir algo muy lindo", agregó sobre su nivel en el torneo.

Carrascal pone los pies sobre la tierra y no celebra antes de tiempo, porque la clasificación no está asegurada, pese a que un punto ante la Roja les alcanza.

“Muy feliz por el momento, pero hay que tener los pies en la tierra, no se ha conseguido nada y yo quiero que la selección clasifique", señaló.

Colombia y Chile van por la clasificación este jueves desde las 22:30 horas, y podrás seguir todos los detalles por RedGol.