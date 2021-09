La selección chilena hace poco tuvo un "rehén", y parece que ahora tiene a otro, porque está muy difícil que le dejen al delantero Ben Brereton venir a defender los colores nacionales.

Blackburn Rovers no dejó que el goleador viniera para la fecha triple, señalando que Chile está en la "lista roja" del Reino Unido en relación al Covid-19, y por ende la FIFA castigará al club inglés.

Eso no le importa al DT del cuadro inglés, Tony Mowbray, quien señaló que estudian no ceder nuevamente a Brereton para la venidera jornada de tres partidos eliminatorias de octubre, donde el conjunto criollo jugará con Perú en Lima, y con Venezuela y Paraguay en Santiago.

"No creo que el club haya hecho nada malo, era algo que teníamos que resolver. Si le permitimos ir, se perdería seis partidos. Es muy triste porque lo que él quiere es jugar fútbol y está en medio de todo, pero creo que entiende", dijo el estratega sin dudar.

Además, Mowbray explicó que no sabe si podrán contar con Big Ben el fin de semana por el Championship, debido al castigo de la FIFA a los elencos que no pasaron a sus jugadores a las selecciones.

"Nosotros estamos viendo, le he pedido al secretario del club que me haga saber si podrá jugar, pero pronto porque tengo que preparar al equipo. Así que no paré al equipo hoy, porque no sé si Brereton podrá estar o no. Prepararé al equipo mañana y espero que tengamos una respuesta definitiva si Brereton podrá jugar", explicó al canal oficial de Blackburn.