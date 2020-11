Felipe Bianchi destroza a Reinaldo Rueda y exige su salida: "Chile está mal trabajado, no resultó, hay que buscar a otro DT"

La selección chilena sufrió un duro revés ante Venezuela en Caracas, que pone en jaque el camino para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Tras el partido los dardos de los hinchas apuntaron al entrenador Reinaldo Rueda, quien se defendió y dijo que está lejos de pensar en una posible renunciar a la Roja.

Uno de los mayores críticos del colombiano es el periodista Felipe Bianchi, quien en diálogo con RedGol hizo un duro análisis del proceso del ex DT de Flamengo en su tiempo a cargo del elenco nacional, incluso, exige su salida.

"Me pareció un partido tibio, temeroso, sin volumen ofensivo, descoordinado, con una apuesta que no nos lleva a nada. No me ha gustado nunca, y lo vengo diciendo desde hace dos años y medio, no me gusta como trabaja Rueda. Eres valiente o mejor hazte a un lado, porque si no no se puede, hay que ganarle a otro siempre y para ganarle a otro siempre, hay que estar encima de ese otro. Chile fue hoy fue una lágrima", dijo Bianchi acerca del duelo ante los venezolanos.

Chile se inclinó ante Venezuela - Getty

"Chile está en deuda futbolística hace mucho rato, se dijo que había logrado casi un empate heroico con una selección extraordinaria de Colombia y en dos partidos le hicieron 9 goles a Colombia. Estas clasificatorias son muy parejas en la mediocridad y dentro de ella, Chile es de los más malos, porque le falta trabajo, porque está mal trabajado, falta ambición, yo creo que hay material suficiente como para que juegue mejor, y el problema nuestro está en la banca, claramente", agregó.

Pide su salida



El comentarista no se quedó ahí, porque incluso dice que la única solución es sacar a Reinaldo Rueda del cargo, e ir a buscar a un nuevo seleccionador para que esté a cargo del equipo de cara al duelo ante Paraguay.

"Yo creo que deberíamos haber cambiado al cuerpo técnico antes, pero sí, estamos a tiempo de hacer un cambio, porque por este camino no vamos a conseguir nada. No hay confianza en los jugadores, no está el fuego sagrado que tiene que transmitir el entrenador a su plantel, no se ha solucionado ninguno de los problemas que hubo antes… No veo donde está la mano de Rueda, salvo para echar el equipo atrás, salvo para ser temeroso. Definitivamente no resultó y creo que hay tiempo de buscar algo distinto, porque si se sigue así no hay muchas posibilidades de clasificar al Mundial", expresó.

Chile sale a la cancha nuevamente en marzo, cuando reciba a Paraguay en Santiago y visite a Ecuador en Quito.