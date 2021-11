A la espera de la determinación de la FIFA para llevar a cabo el duelo de la selección chilena contra Argentina en Calama, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, el capitán de la Roja analiza esta opción.

Es que Claudio Bravo sabe la importancia de acercar a la selección a los hinchas en las regiones, entendiendo que esto se hace por una preparación al duelo ante Bolivia que se jugará en la altura de La Paz.

"¿Te digo la verdad? Me da un poco igual. Feliz por el hecho de poder jugar en regiones, de llevar la selección a regiones. Es algo que me gusta, que la selección salga de Santiago, no centralizar tanto, y que siempre tengamos que jugar ahí. Está claro por qué jugamos ahí, los aforos cambian de jugar en Santiago que jugar en regiones, porque los estadio son más pequeños, pero no por el tema de la altura", comentó Bravo en TVN.

En ese sentido, el tema de la altura piensa que no será factor en el duelo en Calama, teniendo en cuenta que los jugadores de la Roja no están acostumbrados a jugar en la altura: "A mí por lo menos me da exactamente igual", asegura.

"No sé, nosotros estamos acostumbrados a jugar acá todo el año. No sé si es ventaja o no. Vamos a salir de un clima de invierno en Europa y nos vamos a meter en verano en Calama, que no sé qué temperatura habrá en enero", detalla el capitán de la Roja.

Eso sí, para Bravo la Eliminatoria ha vivido diferentes momentos, dejando de lado a los ya clasificados, donde todas las selecciones se están jugando su oportunidad de llegar al Mundial.

"Es una montaña rusa, porque al final las emociones suben, bajan, ha sido complejo está clasificatoria. Es algo que no solo nos ha pasado a nosotros. Las demás selecciones, el panorama ha sido que tenías a Uruguay arriba, fechas que lo has tenido abajo. Colombia la pasada fecha estaba arriba, ahora con sensaciones de que no, que si. Nosotros por otro lado lo mismo. Las selecciones que están adentro son las mismas que siempre, pero el resto con el cuchillo entre los dientes pero nos va tocar a todos pelear hasta el último partido", finaliza.

