Eduardo Carlezzo responde durísimo porque Chile apelará a la FIFA y el TAS por el caso Byron Castillo: "Quien habla la verdad no puede tener miedo"

El abogado de la Federación de Fútbol de Chile, Eduardo Carlezzo, compareció en rueda de prensa junto al presidente de la ANFP, Pablo Milad, tras conocerse el fallo de la FIFA favorable a Ecuador por el caso de la Byron Castillo y la demanda presentada por la Roja por la presunta falsificación e irregularidades en los documentos del jugador de la Tricolor.

Desde la sede de Quilín, Carlezzo explicó por qué Chile apelará ante la FIFA y también irá al TAS. El abogado aún no pierde la esperanza de meter a la Roja en el Mundial de Qatar 2022 con una potente frase para diluir el concepto de “circo mediático” con el que han calificado en Ecuador la empresa judicial de la FFCh.

“Soy muy directo: quien habla la verdad no puede tener miedo. Y nosotros estamos hablando la verdad, siendo transparentes. Del otro lado no hemos escuchado algo sólido sobre el pasado de Byron Castillo. ¿Por qué no lo explican? Así terminamos el circo mediático si mostrara su pasado en Ecuador. Es un misterio para algunos, para nosotros está claro que nació en Colombia”, dijo tajante Carlezzo.

El abogado de Chile explicó que “los temas que FIFA utiliza son los temas normales, es la forma. Ahora lo que importan son los fundamentos, con los que podemos llegar a conclusiones y encontrar los mejores caminos para la apelación. Establece la falsificación de documentos. Si no estuviera, quizás no hay mucho que hacer, pero cuando FIFA pone que es una infracción, debe investigar. Puede fallar por eso”.

Asimismo, Carlezzo insiste en que no son las pruebas de Chile las que juegan en contra de la Roja, sino el puntapié inicial del Mundial que se viene encima, reiterando que no hay dudas en que Byron Castillo incurre en ilegalidad reglamentaria por la incosistencia de sus papeles.

“Por todo lo que tenemos en manos, el principal enemigo es que el Mundial está ahí y la organización en curso. Logramos obtener demasiada documentación, su familia en Tumaco y la propia federación ecuatoriana lo declara colombiano. ¿Cómo se puede olvidar una investigación interna? ¿Cómo se puede descalificar? Con más margen de tiempo, y el TAS da esa capacidad, podemos tener una ausencia donde se puedan mostrar cada uno de los argumentos, el juego puede estar bastante abierto”, expone el profesional.

Por ultimo Eduardo Carlezzo sentencia tajante sobre mantener a Chile en la pelea: “simplemente no podemos pasar de instancia. El código disciplinario de FIFA dice que el fallo es apelable y tenemos que hacerlo para después llegar al TAS”.