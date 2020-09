Diego Sánchez y su recado a Rueda: “Merezco estar en la Selección. Me siento un 200 por ciento capacitado para jugar”

Solo es cuestión de días para conocer la lista de convocados por Reinaldo Rueda para afrontar el inicio de las Eliminatorias camino al Mundial de Catar 2022 ante Uruguay y Colombia.

Por lo mismo, tras darse a conocer que Claudio Bravo quedó descartado por lesión, en el medio futbolístico inició el debate ¿quién debería ser el portero de la Roja? Algunos postulan a Gabriel Arias (Racing Club), Johnny Herrera (Everton), Brayan Cortés (Colo Colo), Fernando De Paul (Universidad de Chile) y Diego Sánchez (Unión Española), siendo este último el que está con mejor rendimiento desde que volvió el fútbol.

Por lo mismo, en conversación con Deportes en Agricultura, el Mono Sánchez habló sobre esta opción y mencionó que “estoy contento por ser uno de los candidatos para la gente y algunos periodistas. Eso me deja tranquilo, porque significa que estoy haciendo las cosas bien. Me siento halagado y motivado”.

El portero de los hispanos está pidiendo una oportunidad en la Roja. (FOTO: Agencia Uno)

“Me ha pasado tantas veces que me han nombrado y al final no pasa nada, así que estoy muy tranquilo. Obviamente me gustaría, merezco estar, pero no es mi decisión. No me quiero hacer falsas ilusiones, porque ya me ha pasado, uno aprende de experiencias pasadas. Solo esperar que sea una buena nómina y que sea lo mejor para nuestra Selección”, agregó.

“El rendimiento que tengo ahora es el resultado de muchos cambios que he realizado en mi vida, en mi día a día. Tuve problemas familiares que me afectaron mucho y más para un arquero que su trabajo es muy psicológico. A eso le debemos sumar la alimentación. Pero el rendimiento de ahora es por los cambios que realicé y me siento feliz. Es diferente despertarse feliz y trabajar en lo que uno más ama”, complementó.

Además, fue consultado sobre la situación del arquero del Real Betis y señaló que “es lamentable. Le escribí deseándole que sea lo menos graves posible su lesión (…) tenemos más arqueros y espero que don Reinaldo Rueda realice su mejor elección, que sea lo mejor para la Selección. Yo lo veo por el bien del fútbol chileno, esté o no”.

Pero eso no fue todo, porque también se refirió a otros arqueros del medio local: “Brayan y De Paul están bien, han participado de los microciclos. También, puede ser Urra, Castellón o Viana, que están jugando a gran nivel. Pero darte un nombre es difícil, porque muchos no hemos estado en nóminas o microciclos, pero creo que yo no más”.

Finalmente, se refirió a una hipotética nomicación y sentenció que “me siento un 200 por ciento capacitado para jugar por la Selección Chilena. Si me toca ser nominado me voy a partir el cuero para jugar. Yo no voy para ser el segundo o tercer arquero”.