Súper expertos ponen a Gabriel Arias, Johnny Herrera y Diego Sánchez como candidatos al arco de la selección

Mientras todo Chile está a la espera del resultado de los exámenes que se realizó Claudio Bravo para conocer la gravedad de la lesión de su rodilla izquierda, ya se escuchan las voces que proponen a su reemplazante en la selección chilena.

Es que las eliminatorias están a la vuelta de la esquina: el próximo jueves se conocerá la nómina definitiva de la selección chilena y una semana después vendrá el debut en el camino al Mundial de Qatar 2022, ante Uruguay en Montevideo.

Una coyuntura que los especialistas e históricos toman con pinzas. Roberto Rojas, por ejemplo, apuesta por Gabriel Arias. "La comisión técnica tiene los ojos puestos en Arias porque lo conocen de la Copa América", advierte el Cóndor, en diálogo con RedGol.

Según el ex hombre de Colo Colo, "Claudio Bravo estuvo un año fuera por lesión y Arias tomó su puesto. A veces el rendimiento en el club no es igual que el de la selección. El técnico tiene opciones y lo clave es quién anda mejor, en torneos nacionales e internacionales", sentencia.

Eduardo Fournier, también ex seleccionado, apuesta por Johnny Herrera. "Para mí no tendría ningún inconveniente, por experiencia. Una cosa es la experiencia y otra el momento. Pero Herrera también está haciendo un buen campeonato", sentencia el Loco.

Claudio Bravo está prácticamente descartado para actuar en las primeras fechas de las eliminatorias. Foto: Agencia Uno

Patricio Toledo asegura que Arias, Herrera y Diego Sánchez deben aparecer en la nómina el próximo jueves. Pero se la juega por el golero de Unión Española a la hora de definir una titularidad para la doble fecha de octubre.

"Me atrevo a decir que el que mejor anda, el más regular y que ha demostrado, es Diego Sánchez. Sería una buena posibilidad para que demuestre el nivel en el que está y debido a la premura con la que se necesita a un arquero", analiza el Pato.

Y el gran formador de Claudio Bravo, Julio Rodríguez, también tomó la palabra: "Siempre me gustó el rendimiento de Johnny Herrera. Siempre ha sido uno de los arqueros sobresalientes de Chile, un tipo con mucha experiencia, con mucho conocimiento de sus compañeros".

En cuanto a la opción de Arias, Rodríguez subrayó que "la selección no juega como Racing. Lo vi bastante temeroso de ser un jugador más, de salir a jugar más adelante y vincularse al juego del equipo. Me dio una impresión de que no le gusta hacer eso. No digo que no tenga capacidad para la selección, pero tiene otras cualidades", completó el especialista.