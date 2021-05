¿Deben ir a la Copa América los bicampeones de América o hay que privilegiar las eliminatorias? Contesta Cristián Basaure

La selección chilena está en la antesala de un momento clave. Terminado su tercer microciclo, Martín Lasarte debe abocarse a la conformación de las dos nóminas de junio, para las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 y la Copa América.

Y ha sido tema de debate. Tanto Claudio Bravo como Arturo Vidal pretenden ir a competir al máximo en ambas instancias, pero Lasarte ha señalado que hará un equipo mixto en la Copa, poniendo en duda la presencia de los pilares de la Generación Dorada.

Cristián Basaure abordó esta situación en Redgol en La Clave: "Es un lindo tema porque fue lo que se le criticó a (Juan Antonio) Pizzi en su momento. Y después, se decia que los jugadores hacen lo que quieren. Analicemos cómo va a manejar y gestionar Lasarte".

El analista entiende la voluntad de los históricos. "Son tipos ya maduros, han logrado muchísimo en sus carreras en la selección chilena, ellos siempre van a querer jugar y está perfecto el mensaje que entregan, porque se lo entregan a la sociedad, a los jóvenes, a sus compañeros: siempre querer jugar, siempre querer estar para la selección", sentencia.

Pero el mismo puntualiza que la última palabra corresponde al entrenador y que se debe respetar esa observación: "La decisión la toma el técnico y me parece que Lasarte en ese sentido lo va a manejar bien".

"¿Cómo argumentas la decisión? Lo sanitario me parece que es el último aspecto. Lo puedes validar, pero creo que lo esencial es entender que aquí el foco es la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Lo dijo Lasarte", subrayó el ex defensor.

Además, pide que se valore de manera equilibrada la opción que tome el entrenador uruguayo. "No hay que tener este pensamiento reduccionista, que una cosa es polarmente antagónica a lo otra. Que por querer clasificar al Mundial, voy a tirar la Copa. No vamos a participar. No. Vamos a competir, vamos a ir a ganar", recalcó.

"Pero si tengo que elegir cuál es el foco, es un poco la experiencia que quedó de Pizzi y la Copa de las Confederaciones. Lo dijo él mismo: 'Quizás cometí un error, fui con todo'. Y en una época importante no se sumaron los puntos que al final terminaron por dejarte fuera del Mundial de Rusia", complementó Basaure.

Martín Lasarte debe decidir si llevará a la Copa América a los históricos de la Generación Dorada de la selección chilena. Foto: Agencia Uno

La selección chilena jugará por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 el 3 y el 8 de junio, ante la selección de Argentina en Santiago del Estero y luego Bolivia en San Carlos de Apoquindo, respectivamente.

Posteriormente la Roja enfrentará la Copa América, en la que debutará ante la Albiceleste el 13 de junio y luego se presentará ante Bolivia (17), Uruguay (20) y Paraguay (23) por la fase de grupos del certamen que se desarrollará en Argentina y Colombia.