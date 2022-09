La selección chilena perdió 2-0 contra Marruecos en el primer amistoso de la fecha FIFA y Eduardo Berizzo sigue sin ganar desde su llegada a la banca de la selección chilena. La Roja jugó un bajo partido y lo peor de todo es que tampoco se encuentra con el gol.

Sobre el final del partido en la transmisión de Radio ADN, el periodista Danilo Díaz tuvo una crítica puntual a la actitud de Alexis Sánchez, quien entre la impotencia acostumbra a “aletearle” a sus compañeros. El comunicador antofagastino se molestó.

“Una de las cosas que tiene que hacer Berizzo es agarrar a Sánchez y decirle: ‘bájame las manos con los compañeros’. No puede hacer eso. Si los compañeros no pueden es por algo, pero eso no corresponde”, dijo Danilo.

Agregó que “en Olympique igual ya lo empezó a hacer. ¿Si lo hace más que nada en la selección? Sí. ¿Está mosqueado? Pero acá está jugando muy de punta y está molesto porque la pelota no le llegó”.

Respecto a la derrota ante Marruecos en general y tras el pitazo final, Díaz también fue crítico con Berizzo y los jugadores: “es una involución respecto a lo que vimos en los partidos iniciales del ciclo de Berizzo, claro eran rivales distintos, pero Chile hoy jugó un discreto primer tiempo y un muy mal segundo tiempo”, manifestó.

“Esto requiere trabajo y funcionamiento, yo creo que va a tener que seguir buscando hasta encontrar la fórmula. Me da la impresión que los que están por fuera no están para sacar al equipo, no vimos un Beausejour, hace rato que no lo tenemos, a un futbolista de esas características me refiero”, sostuvo.

Danilo Díaz sentencia que “el entrenador está armando su equipo. Pensábamos que Marcelino Núñez iba a ser de titular y no lo fue, se recurrió al mediocampo tradicional de los últimos cinco años y no funcionó. Contra Qatar tiene que ser un partido de otro tono, ante todo generarse situaciones y generar gol”.

